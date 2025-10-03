LAMB OF GOD – il video del nuovo singolo “Sepsis”

I LAMB OF GOD tornano con “Sepsis”, un nuovo singolo viscerale e minaccioso in uscita via Century Media Records / Epic Records (US/CAN), che segna il primo brano originale della band nominata ai GRAMMY® Award dopo l’album “Omens” del 2022, molto apprezzato dalla critica. Guarda il video qui:

Prodotto da Josh Wilbur, il brano di tre minuti e mezzo è accompagnato da un crudo video lo-fi che offre uno sguardo lunatico e senza filtri sui sobborghi di Richmond. Diretto da Gianfranco Svagelj, il video cattura la lenta tensione della canzone.

Il commento di Mark Morton:

“‘Sepsis’ è una celebrazione delle band underground locali di Richmond che ammiravamo molto quando stavamo formando i Burn the Priest, come i Breadwinner, gli Sliang Laos e i Ladyfinger, anche se non hanno mai ricevuto un’attenzione diffusa al di fuori di Richmond, erano le band che ascoltavamo sempre. La canzone fa riferimento a quella roba in un modo che è una linea diretta con il punto di vista da cui provenivamo quando eravamo nello scantinato a scrivere le nostre prime canzoni”.

“Sepsis” arriva in un anno fondamentale per i Lamb of God. Nel 2025, la band ha celebrato il 25° anniversario, si è esibita nello storico concerto “Back to the Beginning” e successivamente ha pubblicato la sua propria interpretazione di “Children of the Grave” dei Black Sabbath, oltre a partecipare a diversi festival, tra cui Inkcarceration e Louder Than Life, e a un concerto da headliner al nuovo locale all’aperto da 7500 posti di Richmond, l’Allianz Amphitheater, durante la sua stagione di apertura.

Inoltre, la band ha firmato un contratto mondiale (esclusi USA/CAN) con Century Media Records. Dennis Moll, responsabile A&R di Century Media Records, ha commentato la firma:

“Siamo entusiasti di accogliere i Lamb of God, una delle band più iconiche e influenti della musica heavy, nella famiglia Century Media Records.

La loro recente apparizione allo storico show finale di Ozzy Osbourne a Birmingham, insieme alla loro straordinaria cover di Children of the Grave dei Black Sabbath, sottolinea ancora una volta la loro importanza senza tempo e il loro potere creativo all’interno della scena. Siamo grati per la fiducia che la band e il suo team hanno riposto in noi e non vediamo l’ora di costruire insieme un nuovo incredibile capitolo”.