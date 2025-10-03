MEGADETH – Il nuovo album “Megadeth”

Oggi 3 ottobre i MEGADETH hanno presentato “Tipping Point”, il primo singolo e video tratto dal loro prossimo e omonimo album finale, in uscita nel 2026 tramite l’etichetta Tradecraft di DAVE MUSTAINE, in collaborazione con la nuova BLKIIBLK di Frontiers Label Group.

Il brano, sonoramente esplosivo e liricamente implacabile, si apre con un assolo di chitarra fragoroso, prima che la voce iconica di DAVE faccia il suo ingresso in modo inquietante.

Nel video che lo accompagna, desolato ma carico di speranza, diretto da Leonardo Liberti, DAVE è rinchiuso in una prigione e sottoposto a torture estreme, mentre la band suona nello stesso penitenziario. Alla fine, DAVE riesce a sconfiggere il male e si allontana verso un nuovo giorno. Ascolta il brano QUI.



“Ognuno di noi ha diversi ‘tipping points’, e possono variare di giorno in giorno”, afferma MUSTAINE. “Penso che tutti noi siamo spinti al limite in questo momento, ed è facile lasciarsi andare a quella sensazione. Ma è importante non lasciarsi abbattere.”

I MEGADETH — Mustaine, Teemu Mäntysaari (chitarra, ritmica e acustica), James LoMenzo (basso) e Dirk Verbeuren (batteria) — pubblicheranno il loro atteso album omonimo nel 2026.

Pre-ordina l’album QUI e resta sintonizzato per ulteriori novità nelle prossime settimane.

All’inizio di quest’anno, MUSTAINE ha rivelato in un post condiviso direttamente con i fan di tutto il mondo e con la Cyber Army che il prossimo album sarà l’ultimo disco in studio dei MEGADETH, che hanno venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo e ricevuto un GRAMMY® Award (con altre 12 nomination).

Ha annunciato l’uscita dell’album e del tour attraverso il suo alter ego Vic Rattlehead.

In programma per il prossimo anno anche una nuova autobiografia di MUSTAINE, i cui dettagli saranno rivelati nei prossimi mesi.Artwork

I fan possono cliccare QUI per registrarsi e ottenere un accesso anticipato a informazioni esclusive e offerte legate all’album e a tutte le novità sui MEGADETH. Inoltre, le prime date del tour d’addio saranno annunciate entro la fine dell’anno.