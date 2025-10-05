Fabri Fibra a Milano con la sua visione del rap

Di fronte al pubblico del Forum di Milano, Fabri Fibra conferma una visione del rap che non cerca il compromesso: è un concerto in cui il peso dei testi, la scansione delle strofe e la scelta di lasciare che sia lui a dominare lo spazio diventano l’elemento centrale della serata.

Il palco è essenziale, privo di corpi di ballo o sovrastrutture scenografiche complesse. Fibra è accompagnato da Double S, che tiene il tempo, fa scratch e gestisce la postazione al centro di una scenografia minimale costruita con una gigantesca musicassetta — simbolo della continuità con le origini hip hop.

Il pubblico accoglie ogni brano come se fosse un capitolo di un racconto condiviso. I cori accompagnano i ritornelli, le strofe vengono ascoltate e scandite con attenzione. Non è uno show dove il lirismo viene sacrificato all’effetto; è un’idea di concerto costruita in funzione del rapporto tra artista e auditori.

In certi passaggi, quando la densità dei contenuti si fa più spessa, si percepisce che l’artista non molla la presa: nemmeno per un istante alleggerisce il tono. Il rap non è mai delegato alle pause o agli intermezzi: è guidato dal suo microfono, dalla scelta delle parole, dal ritmo narrativo che Fabri Fibra impone.

Foto di Francesco Guerrini