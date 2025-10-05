Gogol Bordello all’Estragon: una notte di confluenze musicali

Il 4 ottobre i Gogol Bordello salgono sul palco dell’Estragon a Bologna portando con sé quella miscela che da anni li caratterizza: melodie dell’Europa dell’Est intrecciate al punk, ritmi balcanici, sezioni fiato, chitarre che spingono avanti senza tregua. Nel corso del concerto emerge con chiarezza che dietro all’apparente caos c’è un progetto coerente, una. “orchestra punk gitana” che nei decenni ha affinato la propria cifra musicale.

Appena i musicisti iniziano a entrare in scena, si percepisce come la band lavori con una dinamica circense: nello spazio sonoro non c’è rigidità, si alternano momenti carichi di intensità collettiva e pause in cui alcuni strumenti prendono il fronte. Il frontman Eugene Hütz tiene insieme il filo narrativo del concerto: non è solo voce, ma centro motore, guida del dialogo con il pubblico. La sua esperienza personale, come immigrato e come figlio di quella regione mitteleuropea che è allo stesso tempo identità e spunto per le sue canzoni, è un nucleo che permane e dà spessore.

Quello che colpisce è la continuità dell’energia: non ci sono momenti morti, né assoli che distraggono dal flusso centrale. Piuttosto, ogni contributo strumentale, violino, fisarmonica, percussioni, fiati, si inserisce dentro una tela in cui ogni elemento ha senso. Quando la band cala il volume o si restringe la formazione, l’ascolto diventa più diretto, come se quel passaggio consentisse a chi è davanti al palco di respirare l’origine delle canzoni. Poi tutto esplode di nuovo nel coro collettivo, nell’invocazione musicale che è anche sfida.

Foto di Giulia Mazzoni