I COMA COSE si separano

È ufficiale: i Coma Cose si sciolgono come duo artistico insieme alla fine della loro relazione personale — una decisione che giunge dopo anni di collaborazione stretta, successi, tempeste creative e una comune estetica musicale.

Classe 2016, il progetto prende vita dall’unione tra Fausto “Fausto Lama” Zanardelli e Francesca “California” Mesiano, fra rap, pop e uno sguardo malinconico sulla contemporaneità. Nel corso degli anni, le due identità si sono fuse, dando forma a un immaginario riconoscibile: dalle poesie urbane ai tormentoni da classifica, fino al Festival di Sanremo (2021, 2023, 2025).

Nell’era di Vita Fusa — album rilasciato nel marzo 2025 — già si percepiva un’urgenza di metamorfosi, un testimone dell’evoluzione artistica del duo. Il singolo “Cuoricini”, presentato a Sanremo 2025, portava con sé una riflessione sul rapporto nell’era digitale: «un divano, due telefoni, è la tomba dell’amore», come dichiarato dalla stessa California.

I rumors sull’addio erano circolati da mesi: sui social il termine “Cuoricini” è stato tolto, simbolo di una ferita che si fa pubblica. Ora è chiaro che lo scioglimento non è solo sentimentale, ma artistico — non è più possibile tenere insieme le due parti senza che una delle due perda autenticità. L’eco lascia uno spazio che potrebbe dare vita ai progetti individuali di Fausto e Francesca, liberi di esplorare nuove traiettorie creative.

Il capitolo dei Coma Cose si chiude oggi, ma il lascito è vivo: un immaginario, una lingua, un’artigianalità che ha rinnovato il pop italiano. È un arrivederci, forse, a forme sonore ancora da immaginare.