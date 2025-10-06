Comunicati stampa
I PREVAIL – una data a Milano a ottobre 2026
Forti della pubblicazione del nuovo album “Violent Nature”, gli I PREVAIL annunciano oggi le date del “The Violent Nature Tour”, che li vedrà in concerto anche in Italia l’anno prossimo per un unico appuntamento: lo show si terrà all’Alcatraz di Milano venerdì 9 ottobre 2026.
Insieme a loro ci saranno anche gli australiani POLARIS e Amira Elfeky.
I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:
– in prevendita dal sito dell’artista e tramite Metalitalia.com dalle ore 10:00 dell’8 ottobre fino alle ore 9:59 del 10 ottobre. Quindi su Spotify dalle ore 10:00 del 9 ottobre fino alle ore 9:59 del 10 ottobre;
– vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 10:00 del 10 ottobre.
Dettagli
I PREVAIL – The Violent Nature Tour
+ Polaris
+ Amira Elfeky
venerdì 9 ottobre 2026 – Milano, Alcatraz
Biglietti
MC2 Live | Vivaticket