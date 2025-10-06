LA PRIMA ESTATE 2026 – annunciati i primi nomi

La Prima Estate si prepara a una quinta edizione indimenticabile e accende il palco con tre grandi nomi.

Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots e Gorillaz sono i primi headliners della line-up del festival, i primi due nell’unica data italiana del loro tour.

La location è sempre il Parco BussolaDomani, un palco unico a pochi passi dal mare, affacciato sul Tirreno e abbracciato dalle Alpi Apuane. Il festival nato in Versilia a Lido di Camaiore conferma dunque la sua visione internazionale e torna anche quest’anno con la formula dei due weekend di giugno: dal 19 al 21 e dal 26 al 28.

Il grande performer australiano Nick Cave atterra venerdì 26 giugno in Toscana con i fedeli Bad Seeds, noti per le loro esibizioni indimenticabili, ampiamente considerati una delle band dal vivo più emozionanti al mondo.

Insieme ripercorrono quattro decenni di una carriera che ha fatto storia fino a “Wild God”,l’ultimo acclamato album che ha regalato al pubblico una hit top 10 in diversi paesi del vecchio continente e un tour sold out.

Gli ultimi live sono stati descritti come commoventi da The Guardian e profondamente ispirati da Mojo, per citarne due su tutti.

Vero fenomeno globale e un Grammy portato a casa, i Gorillaz arrivano sabato 27 giugno pronti a festeggiare i primi 25 anni con cui hanno rivoluzionato il concetto stesso di band creando un immaginario unico e colorato, dirompente e innovativo.

Dopo l’assaggio del nuovo singolo The Happy Dictator, è attesissimo il nuovo disco “The Mountain”, in uscita a marzo del prossimo anno, e un nuovo live – a 4 anni di distanza dall’ultima volta in Italia – come sempre pronto a stupire con ospiti sempre diversi.

Nati dalla poliedrica e geniale mente di Damon Albarn e dall’artista Jamie Hewlett, la formazione virtuale è composta dal cantante 2D, dal bassista Murdoc Niccals, il batterista Russel Hobbs e la prodigiosa chitarrista giapponese Noodle.

Dall’Ohio ecco il duo che ha saputo interpretare i sentimenti di una generazione con una visione in continua evoluzione.

Tyler Joseph e Josh Dun, insieme i Twenty One Pilots, arrivano in Versilia domenica 28 giugno. Hanno collezionato 33 milioni di streming, venduto oltre 3 milioni di biglietti in tutto il mondo, portato a casa decine di certificazioni multi platino, un Grammy perla memorabile Stressed Out e perfino un posto nel Guinness® dei primati per il video musicale più lungo della storia.

Con “Vessel” e “Blurryface”, i primi dischi che li hanno portati alla ribalta internazionale, sono stati i primi nella storia a ottenere negli Stati Uniti la certificazione d’oro o platino per ogni singola traccia. “Breach” è il loro ultimo progetto fresco di stampa (uscito a settembre), che arriva giusto a 10 anni di distanza dall’album che li ha consacrati.

La Prima Estate ha ospitato nelle passate edizioni, tra gli altri, Paolo Nutini, Bon Iver, Jamiroquai, Lana Del Rey, St. Vincent, Air, Jane’s Addiction, Michael Kiwanuka, The National e Anderson Paak.

Il Comune di Camaiore e la Regione Toscana sono i partner istituzionali del festival. Virgin Radio è la radio ufficiale.

Pre-Sale Virgin Radio da mercoledì 8 Ottobre ore 12:00 a Giovedì 9 Ottobre ore 23:59: https://www.ticketone.it/virginradio

Abbonamento in Early Bird da mercoledì 8 ore 12 a lunedì 13 ottobre ore 12

3 DAYS PASS Early Bird – Garden – Posto In Piedi € 285,00

3 DAYS PASS Early Bird- Posto In Piedi €165,00

Abbonamento da lunedì 13 ottobre ore 12

3 DAYS PASS – Garden – Posto In Piedi € 330,00 + prev

3 DAYS PASS – Posto In Piedi €210,00 + prev

Biglietti giornalieri attivi da mercoledì 8 ottobre ore 12

Garden – Posto in Piedi € 120,00 + prev (day 4 – day 5 -day 6)

Posto In Piedi € 80,00 + prev (day 4 – day 5 -day 6)

3 DAYS PASS Early Bird è disponibile sia in Pre-Sale che in general sale con disponibilità limitata