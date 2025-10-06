Comunicati stampa
MAYHEM – una data a Milano a febbraio con MARDUK e IMMOLATION
Appuntamento imperdibile per gli appassionati di black metal: i leggendari MAYHEM annunciano oggi il “Death Over Europe” tour che li vedrà anche in Italia per un unico concerto che si terrà il 17 febbraio 2026 all’Alcatraz di Milano.
Insieme a loro ci saranno anche gli svedesi MARDUK, con uno speciale “War metal old school set”. In apertura suoneranno anche gli IMMOLATION, autentica istituzione americana del death metal.
I biglietti saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita dalle ore 11:00 del 10 ottobre.
Dettagli
MAYHEM – Death Over Europe
+ Marduk (War metal old school set)
+ Immolation
17 febbraio 2026 – Milano, Alcatraz
Biglietti
MC2 Live | Vivaticket
