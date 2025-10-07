Kissin’ Dynamite : Hannes Braun dice addio al palco

Il 2025 ha portato con sé una notizia che ha scosso la scena hard rock europea: Hannes Braun, voce e frontman dei Kissin’ Dynamite fin dalla loro fondazione, ha annunciato che nel 2026 lascerà definitivamente le esibizioni dal vivo. Non si tratta però di un addio alla band, ma di una trasformazione del suo ruolo: Hannes rimarrà infatti autore, produttore e mente creativa del gruppo, rinunciando solo alla vita da tour.

Diciotto anni di rock e palchi infuocati

Nato come progetto scolastico nel 2007, Kissin’ Dynamite è cresciuto fino a diventare una delle band tedesche più riconosciute a livello internazionale, mescolando hard rock, metal melodico ed energia da arena. Al centro di tutto, la voce graffiante e carismatica di Braun, capace di conquistare fan in Germania e oltre i confini.

Con sette album in studio, partecipazioni ai più importanti festival europei e un seguito sempre più fedele, la storia dei Kissin’ Dynamite è sempre stata legata a doppio filo al loro frontman.

Il motivo della scelta

Nell’annuncio pubblicato a settembre 2025, Hannes ha spiegato che la decisione non deriva dalla mancanza di passione per la musica o per i fan, ma da motivazioni più profonde e personali.

Il continuo ritmo dei tour – viaggi infiniti, mancanza di sonno, stress fisico e mentale – ha iniziato a pesargli al punto da diventare un ostacolo sia per il suo benessere che per l’energia della band.

“Non è il palco in sé a essere il problema, ma lo stile di vita che lo accompagna”, ha dichiarato. Con grande lucidità, Braun ha ammesso di non voler diventare un freno alla crescita del gruppo. Da qui la scelta di lasciare il microfono sul palco e dedicarsi a un ruolo più sostenibile, ma comunque fondamentale.

Gli ultimi concerti con Hannes

Il 2026 sarà l’anno del grande addio live. Oltre alle date già annunciate della Back With a Bang – Tour Part II e delle Dynamite Nights, la band ha programmato The Big Goodbye tre concerti speciali in arena: a Neu-Ulm, Amburgo e Colonia. Saranno queste le ultime occasioni per i fan di vivere l’esperienza di Kissin’ Dynamite con Braun al microfono.

Non si tratterà di un tour nostalgico, ma di un vero e proprio saluto celebrativo, pensato per ringraziare i fan e chiudere un capitolo importante della loro carriera.

Il futuro della band

Dopo l’uscita di scena di Hannes come cantante, i Kissin’ Dynamite non si fermeranno. Al contrario, sono già pronti a iniziare una “nuova era” con un nuovo frontman. La band ha perfino lanciato un appello pubblico, invitando cantanti interessati a proporsi: un segnale chiaro che il progetto vuole continuare a crescere e rinnovarsi.

Nel frattempo, Hannes rimarrà parte attiva come autore e produttore, garantendo che il DNA del gruppo non andrà perso. Sarà meno visibile, ma la sua impronta continuerà a definire lo stile e la direzione musicale.

Reazioni e significato

La notizia ha colpito molto i fan, molti dei quali non riescono a immaginare i Kissin’ Dynamite senza la voce di Braun. Tuttavia, la scelta è stata accolta anche con rispetto e comprensione: dopo quasi due decenni di tour e palchi, è comprensibile che un artista scelga di preservare la propria salute e il proprio equilibrio.

Dal punto di vista della scena metal tedesca, questo passaggio segna un momento importante: una band che non si scioglie ma si reinventa, dimostrando maturità e visione a lungo termine.

Conclusione

La voce di Hannes Braun rimarrà per sempre legata all’identità dei Kissin’ Dynamite. Ma proprio la sua decisione di restare dietro le quinte, piuttosto che chiudere del tutto l’esperienza, rappresenta un atto di amore verso la band e i fan.

Il futuro dei Kissin’ Dynamite sarà diverso, ma non meno promettente. E per chi li segue fin dall’inizio, il 2026 sarà un anno da vivere intensamente: l’ultima occasione di cantare a squarciagola con Hannes sul palco, prima che il testimone passi a una nuova voce.