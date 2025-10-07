Piero Pelù ai Magazzini Generali: il rock come atto di resistenza

Saranno passati una trentina d’anni da quel pomeriggio in cui mi ritrovai Mondi Sommersi tra le mani. Era un’epoca in cui la musica arrivava come un rito di passaggio: un CD (o una musicassetta, poco importava) portato in casa da una sorella più grande, lasciato sulla scrivania come un invito a un fratello curioso. Guardavo il retro della copertina – il Cornucuore trafitto da un proiettile – come fosse un simbolo iniziatico, un codice che prometteva accesso a un mondo nuovo. L’album si apriva con Ritmo, un brano che sarebbe rimasto nella scaletta di Piero e Ghigo per anni, prima e dopo le rispettive esperienze “soliste”.

Decenni dopo, eccomi qui. Sotto le luci dei Magazzini Generali, in un lunedì che Pelù stesso ironizza come “non proprio il giorno del rock’n’roll”, ma che finirà per esplodere lo stesso. Il locale è pieno, l’aria densa di attesa, come se ogni presente stesse aspettando il segnale per tornare a respirare quella stessa energia di un tempo. Il tour fa parte de “Il ritorno del Diabolo”, tour che MusicAttitude ha già seguito in alcune tappe prima del break estivo.



Prima che arrivi il “Diablo”, c’è Pietro Alessandro Alosi – la metà de I Pan del Diavolo — che in solitaria tesse il suo folk-rock abrasivo. Voce ruvida, chitarra instancabile, racconti che sanno di strada e di verità. Arrivo a set inoltrato ma giusto in tempo per FolkRockaBoom, piccolo manifesto di autenticità: niente artifici, solo sostanza. Ho sempre nutrito grande stima per il suo progetto condiviso con Gianluca Bartolo, e continuo a pensare che non sia stato pienamente apprezzato come avrebbe meritato. Lo stesso Pelù, non a caso, è stato loro produttore.

Poco dopo le 21:15 le luci si abbassano. I Bandidos attraversano la foschia del palco: Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria, Max Gelsi “Sigel” al basso e, come ospite speciale, il mitico Antonio Aiazzi. Per chiunque abbia amato i Litfiba, il suo nome è un colpo al cuore. Per lui il tempo sembra essersi fermato trent’anni fa.

L’attacco è da manuale: Lo spettacolo, Eroi nel vento, La preda. Tre colpi secchi, come una dichiarazione d’intenti. Pelù è in forma, meno istrionico nei movimenti ma ancora magnetico, con quella voce che sa alternare carezza e ruggito. Per chi non ha seguito le vicende personali negli ultimi, sarà sicuramente rimasto colpito dalle grandi cuffie che indossa: un espediente necessario per non aggravare il suo acufene cronico.

Tra un brano e l’altro, non rinuncia alla sua anima battagliera. Parla di Gaza, del popolo curdo, delle guerre dimenticate. Attacca la politica italiana, con frecciate per nulla velate al Governo Meloni, e lancia messaggi di solidarietà per la Global Sumud Flottilla. Il rock, per lui, è ancora una questione di carne e di idee. Anche se sono passati gli anni, l’atteggiamento resta lo stesso di quando metteva il profilattico sul microfono di Vincenzo Mollica in diretta Rai.

Il concerto diventa così un viaggio attraverso quarant’anni di storia, personale e nazionale. Novichok è un pugno nello stomaco, una scheggia di attualità avvelenata che riporta il rock alla sua funzione originaria: disturbare. In scaletta anche Io ci sarò, Bomba boomerang, Toro Loco, tre brani tratti dal suo primo album solista, ancora vivissimi nella memoria dei fan. Il volo e Istanbul ci ricordano invece che l’esotismo e la spiritualità hanno sempre fatto parte del suo linguaggio.

Da inguaribile romantico quale sono, sento i brividi correre lungo la schiena durante No Frontiere: già nel 1994 urlava libertà. Poi arriva SOS, l’inedito: debutta dal vivo e conquista subito la platea, un brano appena pubblicato gratuitamente sul sito dell’artista e dedicato alla Global Sumud Flottilla.

La scaletta è una cavalcata nella memoria: El Diablo, Lulù e Marlene, Proibito, Gioconda, Tziganata. Il pubblico è un corpo unico, che salta, suda e canta ogni parola. Quando infine viene intonata Bella Ciao a cappella, il locale si trasforma in un coro unanime: un momento che trascende la musica, diventando rito collettivo.



Pelù non ha più bisogno di arrampicarsi sulle impalcature per dimostrare chi è. Gli basta una band rodata, l’intesa storica con Aiazzi e un repertorio che appartiene alla memoria collettiva del Paese. Quello che porta in scena ai Magazzini Generali non è solo un concerto, ma un atto di resistenza sonora.

A distanza di decenni, il “Diablo” non è diventato un santo. È rimasto ciò che doveva essere: un animale da palco che trasforma il rock in un grido politico e poetico. E quella voce, ancora adesso, continua a suonare come la nostra personale chiamata alle armi, che ci piaccia o no.

Foto e testo di Giovanni Cantamessa