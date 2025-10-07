Van Halen e gli M&M’s marroni: La vera storia

Dimenticate la favola della rockstar viziata che lancia televisori dalle finestre degli alberghi. La verità? Il rock’n’roll, a volte, è questione di astuzia. Di puro genio operativo mascherato da capriccio. Tutto si riduce a un sacchetto di M&M’s. Ma non uno qualsiasi: uno da cui dovevano sparire gli M&M’s marroni.

La richiesta assurda

Negli anni Ottanta, i Van Halen erano la quintessenza del rock. Il loro spettacolo era un’enorme macchina scenica, un’esplosione di luci, suoni ed effetti speciali. La loro produzione era così massiccia da richiedere nove autoarticolati, contro i tre standard dell’epoca. Per far sì che tutto filasse liscio, la band presentava agli organizzatori un “rider” tecnico che era un vero e proprio romanzo. E, in mezzo a richieste dettagliate su voltaggi e carichi sopportati dai palchi, c’era l’Articolo 126.

Questa clausola chiedeva una ciotola di M&M’s nel camerino, ma con un divieto tassativo: nessun M&M’s marrone. Se anche solo uno di quei confetti color cioccolato fosse stato trovato, il concerto sarebbe stato cancellato e la band avrebbe ricevuto il pagamento completo.

Quando la notizia si diffuse, tutti gridarono allo scandalo. Una delle band più grandi del pianeta, che si permetteva di annullare uno show per una manciata di confetti? Era l’apoteosi del capriccio da rockstar, l’arroganza fatta persona. Ma l’inganno era servito.

Il segreto dietro la follia

Il leader della band, David Lee Roth, svelò il segreto. La clausola non era una follia, ma un test di affidabilità essenziale. Se un promoter era così distratto da non leggere o ignorare un’indicazione così semplice, vistosa e apparentemente inutile, come poteva aver curato i dettagli vitali? Quelli che riguardavano la sicurezza di tutti.

Il “tomo” di richieste tecniche di Van Halen era una trappola geniale. Se il promoter non avesse rimosso i M&M’s marroni, sarebbe stato un segnale d’allarme immediato. Avrebbe significato che non aveva prestato attenzione ai dettagli cruciali: il peso massimo sopportato dal palco, i collegamenti elettrici, le uscite di sicurezza.

Roth stesso raccontò l’aneddoto di un concerto a Pueblo, in Colorado, in cui trovarono gli M&M’s marroni nella ciotola. Fu un campanello d’allarme. La band ispezionò il palco e scoprì che la struttura era pericolosamente instabile. Il concerto fu annullato, non per un capriccio, ma per la sicurezza di tutti. La trovata degli M&M’s aveva scongiurato un potenziale disastro.

van halen – jump

La lezione del rock

La storia degli M&M’s marroni è una leggenda del rock che ha poco a che fare con le caramelle e tutto a che fare con l’intelligenza. Ci ricorda che, nel caos della musica, a volte l’astuzia è l’arma più affilata. E che dietro l’immagine di un gruppo di folli scatenati, si nascondeva un business gestito con una precisione maniacale.

Come disse David Lee Roth: “Un sacchetto di caramelle dice più di mille contratti.”

Paolo Pala

