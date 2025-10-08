Damiano David seduce Milano per una notte!

Il 7 ottobre 2025 Milano ha riabbracciato uno dei suoi figli più ribelli e amati: Damiano David è tornato in Italia per una tappa esplosiva del suo tour solista, infiammando il Mediolanum Forum con un live che ha confermato il suo status di icona musicale internazionale. Dopo la parentesi trionfale con i Måneskin, Damiano sta attraversando una nuova fase creativa, più matura e personale, dove il rock si fonde con influenze elettroniche e introspezioni liriche.

Fisicamente e artisticamente in grande forma, Damiano ha mostrato sul palco una presenza magnetica, tra potenza vocale e momenti di autentica connessione con il pubblico. I fan italiani, che lo attendevano da mesi, gli hanno riservato un’accoglienza calorosa, con cori, striscioni e un entusiasmo da stadio.

Damiano David – Foto di Giuseppe Craca

Il tour europeo, partito da Berlino e già passato da Londra, Barcellona e Parigi, sta registrando sold out ovunque. I suoi ultimi brani, Vertigine e Lacrime di metallo, anticipano l’album di debutto da solista in uscita a novembre, un progetto che promette di ridefinire i confini del rock contemporaneo.

Un’indiscrezione: in alcune interviste Damiano ha parlato apertamente dei suoi timori più profondi — in particolare la solitudine, definita “un pericolo” da gestire nella vita di chi viaggia spesso e vive sotto i riflettori. Inoltre, è emerso che la pausa dei Måneskin non è necessariamente irreversibile: Damiano ha spiegato che il gruppo tornerà “solo quando sarà tutto sano e sentito”, cioè quando ognuno dei membri avrà bisogno musicale e personale in sintonia.

Il tour da solista, che comprende 34 date in Europa, Asia, Australia e Americhe, sta registrando consensi e sold out numerosi. I fan italiani lo attendevano da tempo: online, tante testimonianze raccontano di biglietti venduti in pochi minuti e fanclub organizzati per arrivare da tutta Italia.

Tra i brani recenti spicca Next Summer, terzo singolo estratto, uscito il 28 febbraio 2025, che esplora un amore giovanile e diventa metafora di prigionia interiore. E non dimentichiamoci di Silverlines e Born With A Broken Heart, le tracce che hanno aperto il percorso solista.

La prossima tappa italiana sarà il 15 ottobre (o, come annunciato inizialmente, l’11 ottobre) al Palazzo dello Sport di Roma, città d’origine che aspetta Damiano con l’affetto di sempre.

Tra palchi, confessioni e tensioni artistiche, questo ritorno mostra un artista che non solo reinventa se stesso, ma tiene viva la speranza di un futuro, solista o collettivo, che continui a sorprendere i fan e la musica italiana.