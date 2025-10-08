I Geese con “Geeting Killed” decostruiscono il rock

Getting Killed è il nuovo disco dei Geese: è la decostruzione di un genere che rinasce tra caos, groove e sperimentazione. Il lavoro della band newyorkese, prodotto da Kenny Blume, è una decostruzione del genere. Preferisce suggerire cosa potrebbero diventare, saltando tra riff nervosi, venature soul alla chitarra, hook contagiosi e cambi di atmosfera che lasciano senza fiato. L’opener “Trinidad” appare come una dichiarazione di guerra, dove Cameron Winter urla visioni surreali fra esplosioni di tromba e schitarrate, mentre “Cobra” si abbandona a un groove scaldato di soul-rock anni ‘60.



Se i precedenti lavori oscillavano tra indie e post-punk, “Getting Killed” rappresenta la sintesi perfetta della modernità rock dei Geese: imprevedibile, viscerale e senza compromessi. Brani come “Au Pays du Cocaine” offrono pause di malinconia, ma è “Long Island City Here I Come” a chiudere il disco con una tensione che sa di metropolitana a tutta velocità.: un mosaico di caos perfettamente dosato che rende “Getting Killed” uno dei dischi rock più vitali e imprevedibili dell’anno.

