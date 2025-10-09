Editoriali
FEDEZ manterrà la promessa fatta?
Fedez annuncia l’addio ai social: “Parlerò solo attraverso la musica”
Nel corso delle ultime ore, il rapper italiano Federico “Fedez” Lucia ha comunicato una scelta che sicuramente farà discutere: uscire — almeno in parte — dal mondo dei social media come lo conosciamo.
Con un messaggio affidato ai suoi canali (anche Telegram) e diffuso attraverso i media, Fedez ha espresso la sua intenzione di lasciare i social tradizionali come strumenti primari di comunicazione personale.
«Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. … Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio.»
In pratica, non sarebbe un abbandono totale: i suoi profili social rimarranno attivi, ma verranno utilizzati principalmente per annunciare nuove uscite artistiche e progetti creativi (come il podcast Pulp, che conduce con Mr. Marra).
Perché questa decisione?
Fedez non ha dato spiegazioni dettagliate su ogni motivo che lo ha spinto a questa scelta, ma i media puntano su alcune ragioni che emergono con chiarezza:
Cambio di priorità artistica
Nelle ultime settimane/mesi Fedez si stava mostrando più riservato, comparendo sui social con minor frequenza e concentrandosi sui contenuti del suo podcast. Questo potrebbe essere stato un preludio alla scelta attuale.
Desiderio di “disintossicarsi” dall’esposizione pubblica
In anni recenti, la vita dell’artista è stata fortemente scandita dallo scorrere dei post, delle storie e delle polemiche online. Eliminare o ridurre la propria presenza social può essere, per alcuni personaggi pubblici, un modo di ritrovare maggiore equilibrio.
Voler far parlare le opere, non la vita privata
È un classico degli artisti: lasciare che siano la musica, i testi e i progetti creativi a “parlare” per sé, riducendo il rumore mediatico legato alla quotidianità personale.
Errori comunicativi e polemiche pregresse
Alcune uscite sui social gli sono già costate critiche o l’obbligo di puntualizzazioni. In particolare, si parla di battute o commenti interpretati come “infelici” che hanno richiesto successivi chiarimenti.
Le reazioni del pubblico e le sfide
Questa decisione, ovviamente, non è passata inosservata e ha già suscitato riflessioni e commenti:
- Curiosità su cosa resterà e cosa sparirà
Molti si chiedono se questo sia un addio definitivo o solo una pausa dai social “personali”. Alcuni vedono in questa mossa una scelta sincera, altri sospettano che possa essere anche una strategia mediatica.
- Sfida della presenza digitale in un’epoca social
Per un artista che ha costruito anche gran parte della sua visibilità sui social, rinunciarvi — anche in parte — significa affrontare una prova: riuscirà a mantenere l’attenzione del pubblico senza l’aiuto costante dei post, stories e dirette?
- Possibili impatti commerciali e promozionali
I social sono strumenti potenti per promuovere album, tour, collaborazioni. Ridurre la propria attività online potrebbe rendere più complessa la comunicazione diretta con i fan. Tuttavia, la scelta di usare i canali solo per “annunci d’arte” può essere una strategia per filtrare il rumore e concentrare le attenzioni sui progetti musicali.
- Da esempio per altri artisti/influencer
Il gesto di una figura molto visibile come Fedez può dare spunto ad altri a riflettere sul rapporto con i social, su quanto questi condizionino la vita personale e sul bisogno di disconnessione.
Un addio, una pausa… o un nuovo capitolo?
È troppo presto per dire se la decisione sia definitiva o se tra qualche tempo tornerà a una presenza social più attiva. In passato vari personaggi pubblici hanno fatto annunci simili, alternando fasi di “ritiro” digitale e ritorni più “social”.
Quel che pare chiaro è che Fedez ha scelto, almeno per adesso, una modalità di comunicazione più “essenziale” e filtrata: parlare per ciò che fa, non di ciò che vive. La musica, i testi e i suoi progetti creativi diventeranno — come lui stesso ha detto — le sue parole.