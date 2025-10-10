Sull’onda dell’enorme riscontro ottenuto dal loro primo singolo in oltre due anni, “Silent Divide”, gli acclamati rocker ALTER BRIDGE tornano con un altro brano tratto dal loro prossimo ottavo album in studio, Alter Bridge. “What Lies Within” è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali dal quartetto formato da Myles Kennedy alla voce/chitarre, Mark Tremonti a chitarre/voce, Brian Marshall al basso e Scott Phillips alla batteria. Il brano si apre con un riff di chitarra incalzante di Kennedy e Tremonti, mentre il groove ritmico di Marshall e Phillips spinge il pezzo. Il testo è un monito sull’oscurità insita nell’umanità, quando Kennedy canta “What lies within, beneath the skin, something so dark and foreboding.” Il video animato di “What Lies Within” è stato diretto da J.T. Ibanez.



Con oltre due decenni di attività insieme, gli acclamati ALTER BRIDGE non danno segni di rallentamento. Noti per i riff memorabili, le melodie vocali contagiose e il duello di chitarre, il quartetto ha conquistato consensi enormi di critica e pubblico in tutto il mondo. La band intende proseguire su questa strada con l’uscita il prossimo anno del loro ottavo album in studio omonimo via Napalm Records. Alter Bridge uscirà il 9 gennaio 2026 e i primi formati fisici sono ora disponibili per il pre-ordine.



Guarda QUI il video animato di “What Lies Within”:

lter Bridge include 12 brani completamente nuovi e presenta alcuni dei loro momenti più iconici mai registrati. Brani come “Rue The Day”, “Disregarded” e “Scales Are Falling” si collocheranno perfettamente accanto ai classici del catalogo degli ALTER BRIDGE. “Trust In Me” vede Myles e Mark condividere le parti vocali: Myles affronta le strofe mentre Mark canta il ritornello. La formula si capovolge in “Tested And Able”, con Mark alle strofe e Myles ai ritornelli su uno degli intro più pesanti mai realizzati dalla band, che lascia spazio a una melodia indimenticabile. “Hang By A Thread” è destinata a diventare una favorita dal vivo, richiamando alcuni dei brani più amati del repertorio. La traccia di chiusura “Slave To Master” è un brano epico come da tradizione ALTER BRIDGE ed è la canzone più lunga mai registrata dal quartetto. Il primo singolo, “Silent Divide”, continua a scalare le classifiche Active Rock da quando è uscito il mese scorso e ha superato i 2 milioni di visualizzazioni dal suo rilascio.

Pre-ordina la tua copia di Alter Bridge QUI: https://www.lnk.to/AB-AlterBridge

La band ha lavorato con il collaboratore e produttore di lunga data Michael “Elvis” Baskette per l’ottavo album. Alter Bridge è stato registrato nell’arco di due mesi la scorsa primavera nei leggendari studi 5150 in California e nello studio di registrazione di Elvis in Florida.

Alter Bridge tracklist:

1) Silent Divide (5:06)

2) Rue The Day (4:46)

3) Power Down (4:08)

4) Trust In Me (4:48)

5) Disregarded (3:55)

6) Tested And Able (4:36)

7) What Lies Within (5:07)

8) Hang By A Thread (4:11)

9) Scales Are Falling (5:54)

10) Playing Aces (4:05)

11) What Are You Waiting For (5:00)

12) Slave To Master (9:03)

Alter Bridge è disponibile in pre-ordine nei seguenti formati:

1-CD Digisleeve da 6 pagine, libretto da 12 pagine

-2-LP Gatefold NERO, foglio con i testi

-2-LP Gatefold VERDE TRASPARENTE – VETRI (esclusiva INDIE)

-2-LP Gatefold VERDE TRASPARENTE – VETRI + cartolina autografata (esclusiva NEWBURY, limitata a 50 copie)

-1 CD Digisleeve da 6 pagine + cartolina autografata (esclusiva NEWBURY, limitata a 250 copie)

-2 LP Gatefold SPLATTERED BLACK SMOKE/ WHITE ORANGE BLACK, libretto da 12 pagine (esclusiva Napalm mailorder)

-2 LP BLACK, White Label Edition + copertina numerata a mano (esclusiva Napalm mailorder solo internazionale)

-2 LP Gatefold MARBLE COLORLESS BLACK & RED BLACK OLD PURPLE, libretto di 12 pagine (esclusiva Napalm)

-LP Box incl. 2 LP Gatefold SPLIT BLACK/MILK, libretto di 12 pagine, vinile bonus con 5 brani in copertina di plastica, stampa artistica (esclusiva Napalm mailorder solo internazionale)

-1 CD con copertina Digisleeve da 6 pagine + maglietta “Hang By A Thread” (esclusiva Napalm)

-2 LP Gatefold SPLATTERED CRÈME BLACK, libretto da 12 pagine (esclusiva della band)

-2 LP Gatefold MARBLE BLACK SMOKE, libretto da 12 pagine (esclusiva della band)

-2 LP gatefold CRISTALLO MILK GLITTER, foglio con i testi (esclusiva della band)

-1 CD jewel case (pacchetto biglietti esclusivo per Townsend) + plettro per chitarra (esclusiva della band)

Per accompagnare l’annuncio del nuovo album, gli ALTER BRIDGE saranno in tour a supporto dell’uscita. La band partirà con il What Lies Within Tour. Il tour europeo di 31 date prenderà il via il 15 gennaio ad Amburgo (Germania) e si concluderà il 5 marzo a Nottingham, Regno Unito. Ad affiancare la band nel tour ci saranno Daughtry e Sevendust. L’apertura della vendita al pubblico per tutti gli show è il 18 luglio. Maggiori informazioni su biglietti e pacchetti VIP del tour su www.alterbridge.com.



Tour europeo “What Lies Within” 2026:

15 Gen – HAMBURG, GERMANIA – Sporthalle

17 Gen – OSLO, NORVEGIA – Sentrum Scene

18 Gen – OSLO, NORVEGIA – Sentrum Scene

20 Gen – STOCKHOLM, SVEZIA – Annexet

22 Gen – HELSINKI, FINLANDIA – Ice Hall Black Box

24 Gen – COPENHAGEN, DANIMARCA – KB Hallen

25 Gen – BERLIN, GERMANIA – Columbiahalle

27 Gen – GLIWICE, POLONIA – Prezero Arena Gliwice

28 Gen – BUDAPEST, UNGHERIA – Barba Negra

30 Gen – VIENNA, AUSTRIA – Gasometer

31 Gen – ZAGREB, CROAZIA – Bocarski Dom

02 Feb – ROMA, ITALIA – Atlantico

03 Feb – BERGAMO, ITALIA – ChorusLive Arena

05 Feb – ZURIGO, SVIZZERA – The Hall

06 Feb – LIONE, FRANCIA – Halle Tony Garnier

08 Feb – BARCELLONA, SPAGNA – Razzmatazz 1

10 Feb – LISBONA, PORTOGALLO – Sagres Campo Pequeno

12 Feb – MADRID, SPAGNA – Palacio Vistalegre

13 Feb – BORDEAUX, FRANCIA – Arkea Arena

15 Feb – LUSSEMBURGO, LUSSEMBURGO – Rockhal

17 Feb – OBERHAUSEN, GERMANIA – Oberhausen Turbinenhalle

18 Feb – PARIGI, FRANCIA – Zenith

20 Feb – MONACO DI BAVIERA, GERMANIA – Zenith

22 Feb – AMSTERDAM, PAESI BASSI – Ziggo Dome

23 Feb – BRUXELLES, BELGIO – Ancienne Belgique

25 Feb – NEWCASTLE, REGNO UNITO – Utilita Arena

26 Feb – MANCHESTER, REGNO UNITO – AO Arena

28 Feb – DUBLINO, IRLANDA – 3Arena

02 Mar – GLASGOW, REGNO UNITO – OVO Hydro

04 Mar – LONDRA, REGNO UNITO – The O2

05 Mar – NOTTINGHAM, REGNO UNITO – Motorpoint Arena

27 Giu – CARDIFF, GALLES – Blackbird Festival @ Cardiff Castle

What Lies Within U.S. Tour

25 Apr – Orlando, FL – House of Blues – TM

26 Apr – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy – 7D/TM

28 Apr – Houston, TX – Bayou Music Center – F/TM

29 Apr – Dallas, TX – South Side Ballroom – F/TM

1 Mag – Tulsa, OK – Skyline Event Center at Osage Casino Hotel – F/TM

2 Mag – Omaha, NE – Steelhouse Omaha – F/TM

5 Mag – Green Bay, WI – EPIC Event Center – F/TM

6 Mag – Chicago, IL – The Salt Shed – F/TM

9 Mag – Atlantic City, NJ – Event Center at Borgata Hotel Casino & Spa – F

10 Mag – Boston, MA – Citizen House of Blues Boston – F/TM

12 Mag – Huntington, NY – The Paramount – F/TM

13 Mag – Montclair, NJ – The Wellmont Theater – F/TM

18 Mag – Pittsburgh, PA – The Roxian Theatre – F/TM

19 Mag – Detroit, MI – The Fillmore Detroit – F/TM

21 Mag – Nashville, TN – The Pinnacle – 7D/TM

22 Mag – Birmingham, AL – Avondale Brewing Company – F/TM

24 Mag – Tampa, FL – Seminole Hard Rock Tampa Event Center – F/TM