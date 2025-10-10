Salmo World Tour a Padova: La furia di RANCH

Padova, 9 ottobre 2025. Se c’è una cosa che Salmo ha sempre odiato è la noia. E se c’è una cosa che il rap italiano non sopporta sono le etichette. Risultato? Quello che è successo alla Fiera di Padova per la prima del SALMO WORLD TOUR 2025 non è stato un concerto, e neanche un raduno tra sardi (anche se poteva sembrare); è stata una scarica elettrica!

Salmo è arrivato in città portando con sé non solo la band, ma soprattutto l’aria di chi ha finalmente sistemato i pensieri. Il suo nuovo album, RANCH, è stato scritto in un rifugio sardo che, a suo dire, è una “zona franca”. E fidatevi, non ha niente a che fare con i cavalli e i cappelli da cowboy.

La ruvida essenzialità

RANCH è il manifesto di chi ha messo in pausa la frenesia social e ha spento il rumore di fondo. È un album di roba vera, ruvida, tagliente. Insomma, una specie di purificazione per l’artista: via il superfluo, via le pretese. Si riparte dal cuore, dall’essenza della musica.

Questa urgenza si è tradotta in un live senza fronzoli. Solo potenza brutale. Il sound è un melting pot che prende a schiaffi il rap, si butta nel fango con il rock e spinge l’acceleratore sull’elettronica. È il motivo per cui Salmo è un fuoriclasse: non lo incaselli, non lo fermi.

Quando è salito sul palco – con quell’aria di chi sta per demolire qualcosa – il pubblico di Padova era già un’unica massa urlante.

Meglio meno, ma forte

Il bello dello show è che non si perde in chiacchiere. La scaletta, essenziale e diretta, ha dato spazio alla ritrovata sincerità di RANCH ma ha sparato in faccia al pubblico tutte le hit che hanno segnato la sua carriera. È stato un ripasso di storia del rap, concentrato in meno di due ore.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di SALMO in Fiera a Padova, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Marco Sarain



Salmo ha dimostrato ancora una volta di essere l’artista che l’Italia esporta perché non assomiglia a nessun altro. La sua carica, l’energia e la capacità di essere totalmente anticonformista sono il suo biglietto da visita mondiale.

Se cercavate uno spettacolo dove meditare o rilassarvi, avete sbagliato porta. Se invece volevate una scossa, un’esplosione di creatività che ti ricordasse quanto è bello e urgente il suono potente e senza filtri, Padova è stata la risposta.

Il ruggito di Salmo è tornato. E, per fortuna, non ha ancora intenzione di darsi una calmata.

Paolo Pala