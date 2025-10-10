Volbeat 2026: headliner nei grandi festival

C’è un momento nella carriera di ogni band in cui non si è più solo “una rivelazione” o “una certezza della scena”, ma si diventa punto di riferimento. Per i Volbeat quel momento è arrivato: il 2026 li vede protagonisti assoluti come headliner nei più grandi festival europei, dal Nova Rock in Austria fino ai colossi tedeschi Rock am Ring e Rock im Park. Un traguardo che non nasce per caso, ma da anni di sudore, concerti incandescenti e dischi capaci di mischiare mondi apparentemente lontani.

Dal metal al rock’n’roll: un’identità unica

I Volbeat sono una creatura strana e meravigliosa. Nati a Copenhagen, hanno sempre rifiutato le etichette troppo strette: metal, punk, country, rockabilly, persino echi blues. Tutto confluisce in un suono che oggi è il loro marchio di fabbrica, immediatamente riconoscibile eppure in continua evoluzione.

Guidati da Michael Poulsen, con la sua voce che può passare dal graffio metallico al calore del rock classico, i danesi hanno costruito un ponte tra mondi diversi. È proprio questa capacità di parlare a pubblici trasversali che li rende perfetti per un ruolo così esigente: chiudere le giornate di un festival davanti a decine di migliaia di persone.

2026: l’anno della conferma

Con l’uscita di God Of Angels Trust nel 2025, i Volbeat hanno dimostrato di avere ancora fame. L’album ha portato nuovi brani che arricchiscono la scaletta dal vivo e che si affiancano a classici ormai intoccabili come “Lola Montez”, “Still Counting” o “For Evigt”.

Al Nova Rock 2026, la band aprirà la prima giornata con un set di chiusura destinato a incendiare la piana di Nickelsdorf. Poi sarà la volta della Germania: Rock am Ring e Rock im Park, due tra i festival più amati e seguiti al mondo, dove la presenza dei Volbeat tra gli headliner è un segnale chiaro – non sono più gli outsider danesi dal suono curioso, ma una macchina da guerra del rock contemporaneo.

Oltre il concerto, una celebrazione

Ogni show da headliner dei Volbeat nel 2026 sarà molto più di una semplice esibizione: sarà una celebrazione di vent’anni di carriera, di una band che ha avuto il coraggio di essere diversa, di mescolare le carte e di trovare la sua strada.

Per i fan storici sarà un momento di orgoglio; per i nuovi ascoltatori, la scoperta di un gruppo capace di farti ballare, emozionare e urlare nello stesso concerto. Per tutti, la conferma che i Volbeat sono ormai parte integrante del gotha del rock mondiale.

In attesa della notte

Il sipario calerà tra fuochi, luci e cori, e il pubblico tornerà a casa con la sensazione di aver assistito non solo a un concerto, ma a un rito collettivo. I Volbeat, da outsider danesi a headliner dei festival più importanti, sono pronti a prendersi definitivamente quel posto che la loro musica reclama da tempo: quello di una band capace di fare la storia.