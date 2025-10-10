Zucchero a Verona: un capitolo nella storia di un palco simbolo

Il concerto di Zucchero all’Arena di Verona si svolge come uno dei momenti più attesi del suo tour. Il legame fra l’artista e l’anfiteatro veronese non è recente: nel corso della carriera, quel palco è diventato una sorta di casa musicale per lui, e ogni nuova data acquista il sapore di un ritorno in famiglia.

Sul palco, Zucchero affronta un repertorio che mescola classici già consolidati con brani più recenti, nel solco del suo progetto “Overdose d’Amore”. Ogni canzone è scandita con cura: l’apertura tende a costruire un’intimità, la parte centrale fa spazio a momenti in cui la band completa si muove con rigore e coesione, e verso il finale si avverte la spinta verso esplosioni timbriche che coinvolgono tutta l’impiantistica dell’Arena.

Con questa serata, Zucchero non soltanto conferma la sua esperienza come performer, ma ribadisce una coerenza artistica che attraversa decenni. Per molti spettatori la sensazione è che non si tratti solo di ascoltare un cantante con la sua band, ma di vivere un incontro con un artista che ha fatto della dimensione live una delle sue carte distintive.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Zucchero all’Arena di Verona, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Gianluca Corfini