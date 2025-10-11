OneRepublic: Hit senza sosta all’Unipol Arena

Venerdì 10 ottobre, Casalecchio di Reno (BO)

C’è una verità da ammettere: quando i riflettori si accendono sugli OneRepublic, sai già cosa aspettarti. Non è in arrivo la svolta punk-metal, né un’improbabile escursione in un complesso balletto acquatico. La promessa, mantenuta alla lettera ieri sera a Bologna, era semplice e onesta: un “greatest hits show” di due ore. Zero azzardi, massima resa pop. Se qualcuno cercava il rischio o la reinvenzione, be’, si è accomodato fuori. Perché l’arena, con il parterre pieno e imballato, ha accolto lo show in un’atmosfera carica e ha cantato ogni singola hit.

Il Re Mida della melodia

Ryan Tedder non è solo un frontman, è l’uomo che, di fatto, ha scritto la colonna sonora degli ultimi quindici anni di pop radiofonico. Un Re Mida della melodia con gli stivali giusti, capace di trasformare in oro anche una demo sgraziata.

Dopo il caldo warming-up di Ella Henderson — co-autrice di Ghost scritta, ovvio, con Tedder — il sestetto di Colorado Springs ha attaccato con l’energia di chi sa di non dover dimostrare più nulla. Pezzi come Feel Again e Kids hanno subito messo in chiaro le regole: questa è musica prodotta per far saltare, cantare e, soprattutto, streamare miliardi di volte.

L’Unipol Arena è stata travolta da un’energia crescente, un effetto pop perfettamente in linea con il loro Artificial Paradise: un luogo scintillante, magari un po’ chimico, ma di un’onestà brutale nel suo intento di piacere al pubblico.

I segreti del mestiere

Il concerto, non si è limitato all’impatto visivo da blockbuster. La band ha saputo creare momenti di vera intimità, soprattutto a metà scaletta, quando si è diretta al palco secondario più piccolo, nelle retrovie dell’arena. «È qui che si svolgono alcuni dei momenti più spensierati e intimi» della serata, ha ammesso Tedder, creando una bolla emotiva unica con il pubblico.

Ed è su questo palco che Tedder ha giocato la sua carta d’autore. I fan hanno cantato a squarciagola Something I Need con una passione quasi liturgica, per poi assistere a quello che il frontman ha definito un “karaoke più intimo” con i pezzi scritti per altre pop star. In questo passaggio, ha voluto omaggiare i suoi illustri ‘clienti’ citando nomi pesanti come Chris Martin, Beyoncé e Leona Lewis. Tra le sue chicche da songwriter fuoriclasse, ha regalato anche pochi secondi dell’interpretazione di Bleeding Love. Un momento che sembrava dire: “Sì, queste le avete sentite ovunque, e il merito, o la colpa, è sempre di chi vi parla.”

Poi, di nuovo il balzo nel fragore: Apologize che spacca i vetri, Love Runs Out che ti martella nel petto, fino al finale apoteotico. Prima dell’inevitabile Counting Stars, l’assolo di chitarra flamenco-elettrica di Zach Filkins, il chitarrista degli OneRepublic, ha dato il colpo di classe finale.

Insomma, gli OneRepublic sono qui per darti esattamente la colonna sonora che ti aspettavi, impacchettata con schermi LED e un sound impeccabile. Hanno trasformato una fredda arena in un luogo caldo, vibrante e, dannazione, incredibilmente divertente. Ryan Tedder è un animale da palcoscenico, e stasera l’Unipol Arena non poteva desiderare nulla di più onesto.

Paolo Pala

Foto di Giulia Mazzoni

Ti aspetto anche su Instagram!

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli OneRepublic a Bologna, oppure sfoglia la gallery qui sotto: