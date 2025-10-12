Marco Mengoni a Torino: tra memoria e traiettorie future

Marco Mengoni calca il palco dell’Inalpi Arena di Torino, inaugurando la fase indoor del suo tour . È un momento di transizione: dopo la stagione estiva negli stadi, l’artista rimette al centro lo spazio più intimo del palazzetto.

La scaletta, in parte anticipata dalle date precedenti, contempla tre decenni di repertorio: dal debutto alle recenti scelte discografiche. Brani come Ti ho voluto bene veramente, Guerriero e Sai che si alternano a titoli più recenti come No stress, Mi fiderò, Incenso.

Sul palco Mengoni porta una voce matura, in grado di oscillare tra intensità e leggerezza, e una presenza che non cerca necessariamente l’impatto visivo a tutti i costi ma punta sulla coerenza del racconto. In ascolto, sembra voler guidare il pubblico in un giro che passa per introspezione, ricordo e apertura, piuttosto che un’esibizione dominata dall’apparenza.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Marco Mengoni a Torino, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Alessandro Bosio