Negramaro, le foto del concerto di Torino
Venerdì 10 ottobre, i Negramaro salgono sul palco dell’Inalpi Arena a Torino, inseriti nel loro tour “Palasport 2025”. La band prosegue un percorso ormai consolidato, e a Torino propone un repertorio che miscela i brani classici del proprio catalogo con le canzoni recenti, in un equilibrio pensato per raggiungere diverse generazioni di fan.
La scaletta segue un ordine che sembra costruito per accompagnare l’ascoltatore in una progressione emotiva: dall’apertura con brani più ritmati e immediati verso momenti di maggiore introspezione. Si avvertono le variazioni dinamiche tipiche della band, momenti in cui va tutto verso l’essenziale, con la voce in primo piano, e momenti in cui gli arrangiamenti tornano a dispiegarsi con forza.
Giuliano Sangiorgi mantiene un ruolo centrale, non solo come frontman ma come guida narrativa del concerto, alternando dialoghi al pubblico, introduzioni ai brani e momenti solisti. Le parti strumentali trovano spazio senza eccessi; chitarra, basso, batteria, tastiere intervallano e sostengono la voce, senza oscurarla.
Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Negramaro a Torino, oppure sfoglia la gallery qui sotto:
Foto di Alessandro Bosio