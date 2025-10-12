Salmo a Torino conferma la traiettoria del nuovo corso

Sabato 11 ottobre a Torino Salmo si presenta sul palco dell’Inalpi Arena con il “Salmo World Tour 2025”, tappa centrale del percorso che l’artista ha progettato fin dall’uscita del suo ultimo album RANCH.

L’effetto atteso, e puntualmente concretizzato, è quello di un salto di fase: dalle suggestioni larghe degli eventi all’aperto alla dimensione controllata (ma ambiziosa) dei palasport. Pur nel contesto più “raccolto”, Salmo conserva l’intensità che ha definito la sua carriera, richiamando una platea attenta non solo all’impatto visivo ma alla costruzione del racconto musicale.

Sul palco non c’è solo il nome dietro al microfono: una band completa dialoga con le produzioni digitali e i momenti percussivi, in un bilanciamento pensato tra “potenza” e articolazione sonora. Da una parte, le ruvidezze che hanno caratterizzato il suo rap più crudo; dall’altra, aperture melodiche e stratificazioni orchestrali.

La scaletta abbraccia il presente e il passato: RANCH occupa un ruolo da protagonista, ma non manca la parte storica del canzoniere di Salmo come 1984, 90 Minuti di applausi e tutte le hit che lo hanno consacrato come uno, o forse il, miglior rapper in Italia nell’ultimo decennio.

Pur restando centrato nel genere rap/hip-hop, lo spettacolo evita la monotonia: le transizioni tra ritmi serrati e brani più meditativi mostrano una struttura pensata, con attenzione alle dinamiche e al respiro del live. In molti momenti emergono scelte sonore sottili: arrangiamenti ridotti, intermezzi elettronici, pause che fanno da contrappunto ai momenti di aflato ritmico.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Salmo a Torino, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Franco Rodi