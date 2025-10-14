Addio a D’Angelo: il profeta del neo-soul si spegne a 51 anni

Il mondo della musica piange la scomparsa di D’Angelo, vero nome Michael Eugene Archer, morto a 51 anni dopo una lunga malattia.

La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso un comunicato ufficiale, chiedendo rispetto per la loro privacy in questo momento di lutto.

Figura cardine del neo-soul, D’Angelo ha rivoluzionato la musica nera americana tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000. Il suo album di debutto, Brown Sugar (1995), lo impose come erede spirituale di Marvin Gaye e Prince, capace di fondere soul, funk e gospel in una formula sensualissima e piena di groove. Con Voodoo (2000), poi, raggiunse lo status di leggenda: un disco che ridefinì il linguaggio dell’R&B contemporaneo e influenzò intere generazioni di artisti, da Frank Ocean a The Weeknd.

Dopo anni di silenzio e una vita segnata da alti e bassi, D’Angelo tornò nel 2014 con Black Messiah, un lavoro potente e politico che parlava di identità, libertà e giustizia sociale. Quel disco — pubblicato a sorpresa — sancì il suo ritorno da eroe moderno, simbolo di un’anima tormentata ma mai doma.

Artisti e colleghi di tutto il mondo hanno espresso il loro cordoglio: Erykah Badu lo ha definito “il cuore pulsante del nostro movimento”, mentre Questlove ha ricordato “l’uomo che ci ha insegnato a suonare con sentimento, non con la testa”.

D’Angelo lascia un’eredità immensa, fatta di voce, vulnerabilità e rivoluzione sonora. Nei suoi dischi c’è la storia di un artista che ha saputo trasformare la sofferenza in bellezza e la spiritualità in ritmo. E anche se il suo viaggio terreno si è interrotto, la sua musica — intensa, carnale e mistica — continuerà a suonare come una preghiera soul.