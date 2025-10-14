Comunicati stampa
Knower ai Magazzini Generali per una data a Milano
The European Music Agency e NAO UAO sono orgogliose di annunciare la data ufficiale del concerto dei KNOWER a Milano, prevista per il 15 ottobre 2025 ai Magazzini Generali.
Dopo il concerto annullato la scorsa estate in Triennale Milano, il duo guidato da Louis Cole (batterista-produttore nominato ai Grammy) e Geneviève Artadi che fa esplodere i codici del jazz, iniettandovi dubstep, rock ed electro, annuncia il nuovo appuntamento milanese.
Il loro ultimo disco KNOWER FOREVER è stato il vinile più acquistato su Bandcamp del 2023 ed è stato celebrato come uno dei dischi jazz del futuro cinematografico più progressista.
Biglietti su Ticketone
