Comunicati stampa

Knower ai Magazzini Generali per una data a Milano

Published

16 ore ago

on

The European Music Agency e NAO UAO sono orgogliose di annunciare la data ufficiale del concerto dei KNOWER a Milano, prevista per il 15 ottobre 2025 ai Magazzini Generali.

Dopo il concerto annullato la scorsa estate in Triennale Milano, il duo guidato da Louis Cole (batterista-produttore nominato ai Grammy) e Geneviève Artadi che fa esplodere i codici del jazz, iniettandovi dubstep, rock ed electro, annuncia il nuovo appuntamento milanese.

Il loro ultimo disco KNOWER FOREVER è stato il vinile più acquistato su Bandcamp del 2023 ed è stato celebrato come uno dei dischi jazz del futuro cinematografico più progressista.

Biglietti su Ticketone

