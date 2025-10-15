DUFF MCKAGAN – ascolta “Holy Water/I Wanna Be Your Dog”

DUFF MCKAGAN pubblicherà il prossimo 31 ottobre il suo nuovo live album “LIGHTHOUSE: LIVE FROM LONDON”, un nuovissimo album dal vivo registrato lo scorso anno durante il Lighthouse Tour ’24. La raccolta di 19 tracce sarà disponibile in un’ampia varietà di formati, tra cui digitale, CD Digipak, CD+Blu-ray Digipak (con audio dal vivo e video completo), 2LP Gatefold (180g), 2LP Gatefold (Ltd. signed).

Da oggi è disponibile un ulteriore assaggio con il live medley di “Holy Water/I Wanna Be Your Dog”:

Di seguito la lineup del concerto:

• Duff McKagan – performer, composer, lyrics, vocals, acoustic guitar, electric guitar

• Mike Squires – backing vocals, bass

• Michael Musburger – backing vocals, drums

• Tim DiJulio – backing vocals, guitar

• Jeff Fielder – backing vocals, guitar, keyboards

• Steve Jones (Sex Pistols) – guitar on “Can’t Put Your Arms Around A Memory” & “Heroes”

Inoltre, “LIGHTHOUSE: LIVE FROM LONDON” contiene un’apparizione molto speciale del chitarrista co-fondatore dei Sex Pistols, Steve Jones, che

vede i due amici (e compagni di band dei Neurotic Outsiders) unire le forze per il brano “Can’t Put Your Arms Around A Memory” di Johnny Thunders e “Heroes” di David Bowie, quest’ultima visibile ora sul canale YouTube ufficiale di McKagan: youtube.com/watch?v=GU1KxogOQPc

Il disco è disponibile a questo link: https://duffmckagan.lnk.to/LighthouseLive

Di seguito la tracklist dell’album:

1. Forgiveness

2. Chip Away

3. This Is the Song

4. I Saw God on 10th St.

5. Tenderness

6. Feel

7. Holy Water/I Wanna Be Your Dog

8. I Just Don’t Know

9. FallenOnes

10. Fallen

11. Wasted Heart

12. Longfeather

13. Just Another Shakedown

14. I Fought The Law

15. You’re Crzay

16. Lighthouse

17. Can’t Put Your Arms Around A Memory

18. Heroes feat. Steve Jones

19. Don’t Look Behind You