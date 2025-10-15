Heavy metal per termiti

Il rock, si sa, è un organismo vivente. È rumore, sudore, vibrazione. Ma pensavamo fosse un’esperienza puramente umana, o al massimo, un disturbo per i vicini. Sbagliato, come dimostrano alcuni curiosi studi scientifici. L’hard rock, e il suo cugino più pesante, il metal, esercitano un fascino (o un terrore) primordiale che travalica il confine tra la civiltà e il mondo animale. Perché? Perché dove c’è il baccano, c’è la vita. O, in alcuni casi, una produttività da record.

Termiti Headbanger: Il pasto al doppio della velocità

Pensate al riff di chitarra più sporco, al doppio pedale più martellante. Immaginate i Manowar o gli AC/DC. Sentite l’aria che trema? Bene. Ora, immaginate di essere una termite australiana.

È qui che la scienza, nella sua ineffabile ironia, incontra l’heavy metal. Alcuni studi hanno dimostrato che quando le termiti vengono esposte a potenti vibrazioni sonore, come quelle generate da un amplificatore Marshall al massimo volume, iniziano a rosicchiare il legno al doppio della velocità. Non è che l’insetto improvvisamente apprezzi la batteria martellante. La realtà è più grezza e, se possibile, più rock’n’roll: la termite non sente la musica. La vibra. Le onde sonore, soprattutto quelle a bassa frequenza che fanno tremare il palco e la pancia, si propagano nel legno, simulando, per la termite, l’attività frenetica di un intero sciame. È un segnale primitivo: “Affrettati, mangia, o qualcun altro lo farà prima di te!”

Quindi, la prossima volta che la vostra vecchia cassettiera trema al ritmo di “Highway to Hell”, non è un problema di isolamento acustico: sono solo le termiti che hanno trovato il loro personalissimo brano motivazionale. In pratica, l’heavy metal è la dieta del carpentiere, ma al contrario.

Lo spauracchio sonoro

Se per i piccoli roditori il rock è un acceleratore di appetito, per gli uccelli è… beh, l’equivalente di un’evacuazione d’emergenza.

La questione è pragmatica e si svolge negli aeroporti. Gli uccelli, si sa, sono un pericolo serio per gli aerei. Come tenerli lontani dalle piste, evitando l’uso di cannoni o altri metodi drastici? Con il rumore. È qui che il rock entra in gioco come arma sonora. In alcuni aeroporti, viene sparata musica a volumi elevatissimi per disorientare gli uccelli e scoraggiarli dal nidificare o sostare. La musica forte, dissonante e innaturale è percepita come una minaccia, o comunque come un ambiente ostile.

L’esempio più noto è l’uso di musica ad alta energia, come quella di Tina Turner, all’aeroporto di Gloucestershire in Inghilterra. Ma se l’obiettivo è la massima deterrenza sonora, il vero potenziale risiede nell’hard rock. Non è difficile immaginare che una dose di puro hard rock, come i riff taglienti degli Scorpions o una scarica di “Kashmir” dei Led Zeppelin, possa trasformare una pista d’atterraggio in un incubo sonoro per ogni pennuto. Il rock, dunque, passa da colonna sonora della ribellione a strumento di controllo aereo. Che beffa!

Serpenti, cani e bestie da palco

L’influenza del mondo animale non è solo acustica o comportamentale, ma si insinua nella mitologia del genere. Molte band hanno scelto il regno animale non per un apprezzamento zoologico, ma per la sua carica di forza e pericolo.

L’hard rock non usa il cane o il maiale come un animale domestico, ma come simbolo di forza bruta e istinto primordiale:

Il serpente bianco della seduzione: Gli Whitesnake (Serpente Bianco) incarnano un misto di seduzione e veleno. David Coverdale non ha scelto il nome per un amore per gli ofidi, ma per richiamare un’immagine sensuale e ambigua.

Gli (Serpente Bianco) incarnano un misto di seduzione e veleno. David Coverdale non ha scelto il nome per un amore per gli ofidi, ma per richiamare un’immagine sensuale e ambigua. Il rock che morde: I Black Sabbath hanno “War Pigs” , i Led Zeppelin hanno “Black Dog” , e gli AC/DC hanno “Dog Eat Dog” . Il cane e il maiale sono usati non come pet domestici, ma come metafore di desiderio, tradimento, guerra o istinto primordiale.

I Black Sabbath hanno , i Led Zeppelin hanno , e gli AC/DC hanno . Il cane e il maiale sono usati non come pet domestici, ma come metafore di desiderio, tradimento, guerra o istinto primordiale. La bestia di copertina: Come dimenticare la mitologia delle mascotte? Eddie The Head degli Iron Maiden, l’iconico scheletro mutaforma, non è un animale, ma incarna la mostruosità e l’eterno sopravvissuto.

Il rock è istinto. È muscolare, è rumoroso, è tutto ciò che la nostra società civilizzata cerca di reprimere. E, a quanto pare, è l’unico linguaggio universale che può comunicare perfettamente con una termite in preda alla fame, o con un gabbiano in cerca di pace.

La prossima volta che mettete su un disco hard rock, ricordate: state parlando la lingua della giungla, o almeno, della falegnameria.

Paolo Pala

