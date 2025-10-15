MEETING OGAE ITALY Eurovision 2025

L’11 ottobre all’ombra della Mole Antonelliana nella bellissima Torino, si è svolto il meeting Ogae Italia 2025 di Torino.

L’OGAE è “l’Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision”, una organizzazione internazionale fondata nel 1984 che vanta una rete mondiale di all’incirca 40 fans club Eurovision nazionali e si basa su principi molto semplici come la passione per la musica e la differenza musicale e della comunità stessa che produce uno scambio culturale continuo.

Nello specifico l’Ogae Italy è una realtà leggermente più “recente”, vanta più di 200 soci su territorio nazionale e in quanto uno dei fans club ufficiali dell’Eurovision Song Contest, promuove o organizza eventi collaterali riguardanti l’eurovision per la comunità dei fans Italiani.



Per il Meeting annuale di quest’anno, è stata scelta Torino perché è stata l’ultima città Italiana ad Ospitare l’Eurovision nel 2022 dopo la vittoria di Maneskin a Rotterdam nell’anno precedente e vanta la partecipazione di due ospiti d’eccezione: la rappresentante della Bulgaria 2021, Victoria e il rappresentante della Serbia 2025, Princ.



Victoria Georgieva, classe 1997, è una cantautrice Bulgara che ha iniziato ad affermarsi nel 2015 con la partecipazione di The X Factor Bulgaria. Nel novembre 2019 l’emittente televisiva bulgara BNT la seleziona per rappresentare la Nazione all’Eurovision Song Contest 2020 con il brano “Tears Getting Sober” che verrà pubblicato successivamente, il 7 marzo 2020. A causa della pandemia di Covid-19, la macchina Eurovision subisce, come quasi tutto il mondo, una battuta d’arresto e quella edizione venne cancellata. Nonostante l’annullamento, Victoria venne riconfermata per l’edizione successiva del 2021 con il suo nuovo brano “ Growing Up Is Getting Old” piazzandozi all’11° posto su 26 partecipanti.



Princ, all’anagrafe Stefan Zdravkovic, classe 1993 è un cantante, un polistrumentista, un professore di lingua norvegese e un ex campione nazionale di Karate Serbo. Laureato in Filologia presso l’Università di Belgrado, nel 2020 è stato scelto per il ruolo principale dell’adattamento serbo del Musical “Jesus Christ Superstar” di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Conclutasi l’esperienza nel teatro musicale, ha partecipato a numerosi festival in Bielorussia, Bulgaria, Kazakistan, Lituania, Italia e Spagna. Salito alla ribalta con la partecipazione dell’ottava edizione dell’adattamento bulgaro di The Voice dove alle audizioni ha conquistato tutti e 4 i giudici. Nel gennaio 2022 è stato confermato tra i partecipante della prima edizione di “Pesma za Evroviziju” per decretare il rappresentate della nazione all’Esc, ma dovette ritirarsi a causa di alcuni conflitti con l’autrice del brano. L’anno successivo venne riconfermato e si piazzò secondo, dietro Luke Black, nel Dicembre 2024 è stato riconfermato per la terza volta con il brano “Mila” superando le semifinali e la finale guadagnandosi il diritto di rappresentare la Serbia all’Eurovision Song Contest 2025 in Basilea.ù



Intervista a Princ



Inizio con un colpo di scena perché sei stato concorrente di The Voice of Bulgaria. Com’è stata quell’esperienza e qual è il tuo rapporto con la Bulgaria ad oggi?

È stata una grande esperienza per me, una delle prime grandi esperienze televisive che mi hanno aiutato molto per l’Eurovision Song Contest e tutte le selezioni nazionali che abbiamo avuto. Ho ancora molti amici in Bulgatia, ho trascorso sei mesi a Sofia, non ci sono ancora tornato, ma spero di tornarci presto.



Ho ancora un’altra domanda relativa alla tua esperienza all’Eurovision e riguarda più che altro l’esibizione in sé. Certo, è stata una esibizione iconica, ma tu provieni anche da un background di teatro musicale e queste due cose ci rendono molto chiaro quanto ti piace il palcoscenico. Quindi non si tratta unicamente di cantare, ma di un pacchetto completo. La mia domanda è come il teatro musicale ti ha aiutato a preparati per l’Eurovisione e come ha influenzato il processo creativo dell’esibizione all’Eurovision?

Mi ha fatto capire quanto l’esibizione possa essere importante per condividere un messaggio. Mi ha dato l’esperienza e mi ha reso più rilassato nell’esibirmi di fronte a 5 o 5.000 persone, quindi è estremamente prezioso per me e mi ha sicuramente aiutato molto per fare tutto ciò che ho fatto in precedenza.



Ora, forse è una domanda molto personale perché sono invidioso dei tuoi capelli, ovviamente. Puoi vedere la differenza.

Puoi sorridere dalle mie sopracciglia. Scegli tu.

Ora, qui sto cercando di fare una sorta di parallelo con il biblico Sansone, secondo cui la sua forza proveniva dai suoi capelli. È davvero un simbolo della tua forza o ti ha aiutato realmente nella tua carriera?

Cinque anni fa ho ottenuto un ruolo da protagonista nel musical Jesus Christ Superstar, Quindi, dopo ho mantenuto i miei capelli e sono diventati la parte più importante della mia identità visiva, sicuramente. Quando inizierò a rendermi conto che la mia carriera starà prendendo una piega differente, mi taglierò i capelli e darò una svolta decisiva.Quindi, sì.

E un’ultima domanda su Basilea, perché, ovviamente, ci sei stato. È un peccato che non sia arrivato in finale, ma, voglio dire, ti abbiamo comunque chiamato e c’è un motivo per cui sei qui oggi. Perché la tua prestazione ha comunque lasciato il segno tra i tifosi, ma anche in TV. Qual è un ricordo o una lezione che hai imparato da questa esperienza a Basilea?

Sai, l’Eurovision non è come una gara di calcio, quindi puoi dire chi ha giocato meglio, molte cose sono fuori dal tuo controllo. Per me la cosa più importante è che abbiamo dato la performance come volevamo e alla fine ho potuto dormire sonni tranquilli. E ho sicuramente imparato tantissime cose su me stesso, ho acquisito fiducia e ora so che anche con la pressione più grande e tutte le cose che l’Eurovision porta con sé, posso dare il massimo meglio di quanto pensi.

Rispetto alle tracce dell’album “Mila”, il nuovo singolo “Lejla”, non contenuto nel disco, evidenzia una differenza stilistica notevole. Essendo una “fuori traccia”, significa che è in corso una ricerca stilistica che aprirà la strada al prossimo album? La possiamo intendere come una piccola anticipazione del futuro sound?

Grazie mille. Per il primo album, abbiamo pubblicato una canzone alla volta, non abbiamo mai avuto un’idea completa dell’album, volevamo sperimentare generi diversi. Per me è importante come artista sperimentare con i generi musicali per trovare se stessi in modi diversi. Non mi sento sempre uguale ogni giorno e ho capito che soprattutto “Lejla” può rappresentare qualcosa che vogliamo fare nel secondo album perché penso che nel profondo io sia più un’anima rock che ci cammina dentro, quindi penso che in futuro ci concentreremo soprattutto su uno stile pop rock, quindi voglio sfornare qualcosa sul palco il prima possibile.



Ovviamente vuole salire sul palco presto per spaccare qualcosa. Come le Rock star che rompono le chitarre sul palco.

– Ma Princ ha l’anima Rock.

– Anche l’estetica, il capello lungo, l’abbigliamento…

Oh, grazie mille.



Ho visto sul tuo profilo Tik Tok un concerto dove ti arrampichi e ti scateni, sono abbastanza certa della tua anima rock.

Durante i concerti ho avuto un sacco di esperienze folli, come i capelli in fiamme sul palco. Guardavo molti video e concerti dei Pearl Jam da bambino, quindi penso che Eddie Vedder mi abbia influenzato molto in termini di performance on stage.



Intervista a Victoria.



Benvenuta Victoria. Iniziamo dal 2020 perché è stato un anno piuttosto difficile per molti artisti che erano lì e tu sei stata una di quegli artisti che si sono sentiti dire che l’edizione 2020 era stata cancellata. Com’è stato sapere che l’edizione 2020 era stata cancellata? E cosa ti ha insegnato il ritorno nel 2021 in termini di resilienza e voglia di arrivare?

All’inizio, quando mi hanno detto che era stato cancellato per il 2020, ho pensato, ok, calmiamoci. Combatteremo per l’anno prossimo. Ma poi, col tempo, mi sono reso conto che ero diventata davvero triste e ansiosa di dover scrivere un’altra canzone migliore per l’anno successivo. E la cosa più bella è stata che mi hanno scelta di nuovo per rappresentare la Bulgari

Ma la parte più difficile è stata scrivere una canzone migliore di “Tears Getting Sober”, cosa che non è successa. Ma, sai, ero a metà strada tra la felicità e molta ansia solo per riuscire ad affrontare questa sfida, per confrontarmi con me stessa.



Hai scritto due ballate per l’Eurovision 2020 e 2021. So che ce ne sono molte di più nel tuo repertorio, non solo ballate. Ma queste due ballate sono diventate il tuo marchio di fabbrica per il pubblico dell’Eurovision. Ti senti incastrata in quel genere di stile ora? Perché qualcuno ti ha anche paragonata a Billie Eilish.

Non mi dispiace essere chiamata ballad girl perché mi piacciono le ballate. Le adoro, in realtà, molto. Essere paragonata a Billie Eilish… Sai, la gente deve sempre paragonarti a qualcuno.

E… voglio dire, è una delle artiste più grandi al mondo, ed è un onore per me essere paragonata a lei. Ma ovviamente, è stata una fonte di ispirazione per me per anni, molto. Ma non sto cercando di copiare o di fare qualcosa come lei. Ho la mia strada.



La tua musica e i tuoi testi sono sempre molto personali, da cosa traiispirazione e quali sensazioni e sentimenti vuoi passare ai tuoi ascoltatori?

Le mie canzoni sono principalmente ispirate alle mie storie personali. Ma a volte, mi ispiro alle storie delle persone. I miei amici, i film o un altro tipo di musica che ascolto.

L’ispirazione si presenta sempre in forme diverse. Ma voglio che gli ascoltatori sentano di avere un proprio spazio sicuro quando ascoltano la mia musica. E che non si sentano soli nelle loro difficoltà, ma che c’è sempre qualcuno pronto ad aiutarli.

E ultima domanda. Quindi, Rotterdam è stata 4 anni fa, ma altre persone ricordano ancora molto bene l’intero concorso e la tua esibizione, che è stata piuttosto interessante, in particolare la cascata e il grande tronco e tutto il resto. E molti, moltissimi fan dicono ancora che è stata una delle migliori esibizioni di quell’anno.

Cosa significa quell’esperienza per te oggi? Come ha plasmato la tua carriera in seguito?

Innanzitutto, essere sul palco dell’Eurovision è stata un’esperienza di vita. Quindi, non posso paragonarla a nient’altro. Essere lì, come hai detto, essere cullata sul palco da una cascata, dalla sabbia. Per me, se proprio devo fare un paragone, è stato come un piccolo principe e la sua rosa, ma io non avevo una rosa. Avevo una foto di me e mio padre. Come mi ha formato?Non saprei dirlo. Voglio dire, l’intera esperienza è stata fantastica per me. Ho imparato che posso dare molto di più sul palco quando sono davanti a tante persone. Perché avevo davvero paura di… Non perdermi nulla, sai. Ma mi ha fatto credere in me stessa.



Siete molto giovani, entrambi molto giovani, ma ci avete raccontato l’emozione che avete provato quando eravate sul palco, la vostra visione e un po’ di contesto. Che tipo di suggerimento potreste trasmettere, potreste condividere con la nuova generazione che vuole iniziare la carriera di cantante?



Princ: In realtà è molto breve, ci sono due cose che mi piace dire: le persone lo fanno e basta, e credono in se stesse, non importa cosa dicono gli altri. Tu sai cosa provi, nessuno può portartelo via, e rimani semplicemente presente e calmo.

Victoria: Non lasciare che nessuno ti dica cosa devi essere, perché la gente cerca sempre di incasellarti in qualche schema, e io lo odio. Quindi il mio consiglio è di scappare dagli schemi e costruire il tuo castello.



Conoscete il mercato e le canzoni italiane? Avete avato modo di ascoltare qualche canzone o cantante italiano recentemente?



Princ: In realtà sì. Parlerò di una ragazza italiana, che ho incontrato due o tre settimane fa in Kazakistan, avevamo lo stesso progetto per la Cina. Si chiama Giulia Falcone, è di Firenze, è molto giovane, 18 anni, una ragazza incredibilmente professionale e talentuosa, con canzoni fantastiche, credo che stia collaborando con Davide Esposito. Quindi mi piacerebbe sicuramente vederla di più in futuro, e spero che un giorno rappresenti l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Victoria: Non ho mai ascoltato musica italiana moderna, in realtà, perché sono un grande fan della disco music, del funk e del jazz, ho sentito un po’ di questo nome, probabilmente, ma i Nubilea sono una band, è una grande band che abbiamo qui in Italia, e anche Pino D’Angio

Ho un’ultima domanda che riguarda più la comunità dell’Eurovision. Se prima di andare all’Eurovision avevate idea che la comunità dei fans fosse così presente e che in pratica continuasse a cercarvi a prescindere da tutto anche negli anni a seguire.

Prince: Il mio shock con il pubblico dell’Eurovision è iniziato in realtà al pre-party ad Amsterdam durante il soundcheck, quando ho realizzato che persone dal Sud America venivano a vedere tutti con foto di cui non sapevo più l’esistenza. Non sapevo che fossero così pazzi per l’Eurovision e per tutto ciò che riguardava l’Eurovision stesso. Le parole che ricordo dopo la fine dell’Eurovision: tutti mi dicevano di rimanere in contatto con la comunità e sono sicuro che ci fosse una ragione per questo e lo vivo ogni singolo giorno. Quindi penso che una volta che sei sul palco dell’Eurovision, resti nell’Eurovision e resti con la tua famiglia per il resto della tua vita, anche mentre sei all’Eurovision.

Victoria: Per me la comunità dell’Eurovision è fantastica, non ho mai visto persone così appassionate riunite in un unico posto, sai, e che supportano così tanti artisti contemporaneamente, il che è fantastico. In tutti i paesi le persone sono davvero gentili ed è un tesoro averle intorno, quindi sono davvero grata di far parte della famiglia dell’Eurovision e sarò felicissima di rimanerci il più a lungo possibile.



Foto e Testi di Federica Signorile