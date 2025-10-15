Taylor Swift – The Life of a Showgirl

“E’ stato un periodo così elettrico, esuberante, teatrale, il più gioioso e folle della mia vita”, ha dichiarato Taylor Swift parlando dell’Eras Tour, durato quasi due anni con live in tutto il mondo, ed è proprio durante questo periodo che la pop-star americana ha scritto The Life Of a Showgirl, il nuovo disco uscito lo scorso 3 ottobre.

Dopo l’intensità introspettiva e spesso tormentata di The Tortured Poets Department del 2024, Taylor Swift arriva con un cambio di atmosfera dichiarato: The Life Of a Showgirl è stato anticipato come un progetto che celebra la gioia, l’amore, il glamour e una fase più luminosa nella vita dell’artista. In più, il ritorno con i produttori storici Max Martin e Shellback, che l’hanno accompagnata nei momenti chiave della sua carriera pop, crea un’aspettativa forte, soprattutto per chi ama il lato più brillante e radiofonico di Taylor.

Quindi, l’album è già carico di attesa e qualche pressione, è la prova dell’evoluzione di un’artista che ha già una carriera decisamente piena alle spalle. È evidente come l’album voglia celebrare una fase felice grazie alle melodie più solari e ai testi che parlano di dedizione e romanticismo che risultano freschi rispetto al tono più oscuro dei lavori precedenti.

Si percepisce una volontà di leggerezza, non priva però di profondità in certi momenti.

La già citata produzione porta un suono pulito, moderno, con elementi pop ben calibrati, non cerca stravolgere, ma rifinire: c’è cura nei dettagli, negli arrangiamenti, nei passaggi di melodia.



Alcuni momenti, come la traccia Wood, mostrano contaminazioni interessanti (synth-pop, disco, funk) che permettono al disco di guadagnare varietà senza perdere coerenza.

Anche in un progetto più luminoso, Taylor non rinuncia a giocare con immagini evocative, metafore romantiche e piccoli scorci autobiografici. La traccia Ruin The Friendship, ad esempio, mescola temi pop-country con introspezione emotiva, parlando del rimpianto e delle possibilità non colte. Il brano The Life of a Showgirl, con la partecipazione di Sabrina Carpenter, aggiunge un tocco di teatralità che nel contesto dell’album accende un momento più “epico”.

Anche se il successo non è la misura assoluta della qualità, dimostra però quanto l’attenzione su questo progetto sia elevata e quanto le aspettative siano alte. Nonostante rispetto ad album passati come 1989, Lover o Reputation, questo disco non porta con sè singoli che rimangono subito nell’orecchio, non significa che non ci siano tracce valide, ma piuttosto che l’equilibrio tra coerenza e impatto forse è fragile. In alcuni passaggi l’album sembra evitare rischi troppo accentuati, la scelta di non spingersi troppo nelle sperimentazioni può essere comprensibile, ma può perdere un po’ dell’energia che si attende da un’artista che evolve costantemente. Certi passaggi sono giudicati più decorativi che centrati, gradevoli nell’ascolto, ma non capaci di imprimere sensazioni forti.

Quando un’artista sposta il tono da introspezione tormentata a celebrazione dell’amore c’è il pericolo di perdere parte del pathos che molti fan amano in lei, e a tratti si sente la mancanza di quel senso di “suspense emotiva” che rendeva certi album speciali.

The Life of a Showgirl è un disco che racconta un lato più luminoso, una fase forse più serena di Taylor Swift, ed è coraggioso nel mostrarsi sotto questa luce. Non è il ritorno radicale né la rivoluzione, ma piuttosto un’evoluzione lenta, consapevole, che ad ogni modo non aggiunge, o aggiunge poco, al suo ricco background artistico, ma ne rafforza ulteriormente la sua statura di pop-star.

Testo di Piero di Battista