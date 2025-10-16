Niccolò Fabi, le foto del concerto al Teatro Colosseo di Torino

La sera del 15 ottobre, Niccolò Fabi si presenta al Teatro Colosseo di Torino per dare avvio alla tappa piemontese del suo tour “Libertà negli occhi”.

Il concerto si inserisce in un progetto che già dal titolo (“Libertà negli occhi”, nome del suo ultimo album) vuole rimarcare la centralità della visione, dell’attenzione, dello sguardo, come se fosse un invito continuo a guardare dentro ciò che accade, più che semplicemente ascoltarlo.

Sul palco, Fabi disegna un percorso che mescola i brani del nuovo disco con quelli che hanno segnato la sua discografia, calibrando il set con attenzione alla tensione emotiva e alla scansione narrativa. Le canzoni si susseguono quasi come capitoli di un romanzo: momenti più raccolti alternati a aperture in cui lo spazio sonoro si espande, dove ogni accordo e ogni parola acquisiscono rilievo.

A livello testuale, il concerto conferma quanto la scrittura sia un punto fermo del suo percorso: le parole non appaiono mai accessorie alla musica, ma dialogano con essa, si intrecciano, si fanno spazio. In “Libertà negli occhi”, in “Una somma di piccole cose”, o in “È non è”, canzoni che rientrano nel set, il patto con il pubblico è quello di un ascolto attivo, in cui fermarsi e seguire il filo delle frasi è parte integrante dell’esperienza.

Foto di Omar Lanzetti