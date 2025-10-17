Comunicati stampa
DREAM THEATER – guarda il video di “Barstool Warrior”
A soli 6 concerti dalle ultime date del loro tour 2025, i DREAM THEATER pubblicano un’altra traccia estratta dal loro nuovo live album recentemente annunciato “Quarantième: Live à Paris”. La band composta da James LaBrie [voce], John Petrucci [chitarra], John Myung [basso], Jordan Rudess [tastiere] e Mike Portnoy [batteria] pubblica oggi il video di “Barstool Warrior”, tratto dall’album del 2019 “Distance Over Time”. Il video è tratto dallo show sold-out di Parigi durante il tour europeo per il 40° anniversario e può essere visto qui:
“Quarantième: Live à Paris” è disponibile dal 28 novembre tramite Inside Out Music/Sony Music. Il disco contiene una scaletta che abbraccia l’intera carriera della band, con classici come “Metropolis Pt. 1”, “Panic Attack”, “Octavarium” e “Pull Me Under” rappresentati tra gli altri preferiti dai fan. Lo spettacolo è stato registrato di fronte a una folla numerosa all’Adidas Arena. In occasione dell’annuncio dell’album, la band ha pubblicato un video di “Overture 1928 / Strange Déjà Vu” che può essere visto qui: https://www.youtube.com/watch?v=f4En-2FfOgA.
L’artwork è stato curato ancora una volta da Hugh Syme.
“Quarantième: Live à Paris” sarà disponibile come Limited Deluxe 3CD+3Blu-ray artbook, con un libretto di 68 pagine di foto e immagini e un Blu-ray aggiuntivo di materiale bonus. Sarà disponibile anche come Special Edition 3CD+2Blu-ray Digipak, Limited Deluxe 180g 4LP boxset e in digitale. Il Blu-ray include lo spettacolo completo in Dolby Atmos, audio surround 5.1 e audio stereo ad alta risoluzione. “Quarantième: Live à Paris” è disponibile a questo link: https://dream-theater.lnk.to/Quarantieme-Album.
La tracklist di “Quarantième: Live à Paris”:
CD1:
1. Metropolis Pt. 1
2. Overture 1928
3. Strange Déjà Vu
4. The Mirror
5. Panic Attack
6. Barstool Warrior
7. Hollow Years
8. Constant Motion
9. As I Am
CD2:
1. Orchestral Overture
2. Night Terror
3. Under A Glass Moon
4. This Is The Life
5. Vacant
6. Stream of Consciousness
7. Octavarium
CD3:
1. Home
2. The Spirit Carries On
3. Pull Me Under
