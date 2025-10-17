Knower, le foto del concerto a Milano

Knower arrivano ai Magazzini Generali di Milano, dove tengono uno dei loro rari appuntamenti italiani. Il pubblico attende e poi assiste a una scaletta che diventa una sequenza organica di passaggi fra groove, jazz, elettronica e improvvisazione.

Louis Cole e Geneviève Artadi, il nucleo centrale del progetto, si muovono con naturalezza fra momenti di virtuosismo e spazi più sospesi. Cole, dietro il kit e al contempo produttore attento, guida le tracce con un controllo ritmico robusto, mostrando una tecnica che non si limita all’agilità, ma che costruisce tensioni e rilanci continui. Artadi, con la voce, si inserisce nei giochi ritmici oppure sospende le note, a volte parlando col microfono, a volte cantando con leggerezza. Lo scarto fra i momenti più ritmati e quelli più meditativi è parte integrante della forma live che Knower porta in scena.

La scaletta non sembra costruita per rispettare generi precisi. Si avverte la familiarità con il jazz, ma è chiaro che quel “codice jazz” viene continuamente rinegoziato: gli spigoli delle sezioni ritmiche si smussano in groove, le armonie fluttuano e le strutture melodiche tendono a restare aperte. C’è una dimensione teatrale nel modo in cui Knower costruisce i singoli passaggi, pause, cambi di tempo, accelerazioni, senza rinunciare a una continuità emotiva.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Knower a Milano, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Francesco Guerrini