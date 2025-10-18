God Is An Astronaut, le foto del concerto a Roma

Al Largo Venue di Roma il trio irlandese God Is An Astronaut ha presentato dal vivo il proprio repertorio in un contesto che conferma la loro consolidata presenza sulla scena post-rock europea.

Formatisi nel 2002 e originari della contea di Wicklow, Irlanda, i God Is An Astronaut sono oggi composti da Torsten Kinsella (chitarra, tastiere), Niels Kinsella (basso) e Lloyd Hanney (batteria).

Sul palco, la band alterna momenti più esposti – chitarre limpide, bassi vibranti – e fasi immersive dove sintetizzatori e loop contribuiscono a costruire una tessitura sonora ampia, caratteristica distintiva del loro stile.

La resa sonora dell’ambiente appare curata: la batteria di Hanney tiene un ritmo costante, senza scossoni improvvisi, mentre le melodie di Kinsella si estendono con gradualità, accompagnate dal sottofondo elettronico di Niels Kinsella. Non si registrano strappi di genere o istanti di “shock”, ma piuttosto un flusso coerente che evolve dal più sottile al più intenso.

Il set comprende brani tratti sia dagli album più recenti che da quelli che hanno consolidato la loro reputazione (come “All Is Violent, All Is Bright”). Sono presenti lunghe sezioni strumentali, pause sospese e crescendo ben distribuiti. Le luci seguono l’andamento sonoro, senza richiamare l’attenzione su sé stesse: l’effetto è quello di una dimensione collettiva in cui il pubblico si occupa dell’ascolto più che dell’osservazione.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei God Is An Astronaut a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Chiara Lucarelli