Negramaro, le foto del concerto a Bari

I Negramaro tornano sul palco in Puglia, la loro terra di origine, per la serata del 17 ottobre 2025 al Palaflorio di Bari.

La band – formata da Giuliano Sangiorgi (voce, piano, chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, programmazione) e Andrea De Rocco (campionatore), affronta il legame con la propria terra senza retorica, offrendo invece un’esibizione dove voce, strumenti e pubblico dialogano.

Nel corso del concerto, la scaletta spazia tra i classici della band e i brani tratti dall’ultimo album Free Love (novembre 2024), tra cui “Ricominciamo tutto”, “Marziani”, “Luna piena”, insieme a pezzi celebri come “Estate”, “Mentre tutto scorre”, “Nuvole e lenzuola” e “Via le mani dagli occhi”. L’effetto è quello di un racconto musicale che si sviluppa su un doppio binario: da un lato, la memoria del gruppo salentino costruita nell’arco di due decenni; dall’altro, una volontà di proiettarsi oltre, attraverso temi come la libertà d’amare, presente in Free Love.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Negramaro a Bari, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Federica Signorile