Dire oggi che i Queens of the Stone Age siano una band fondamentale è quasi superfluo. Nella loro musica c’è tutto: la furia e l’eros, la malinconia e l’ironia, il sudore e la catarsi. Eppure, dopo più di vent’anni di metamorfosi, Josh Homme e soci non hanno mai smesso di guardare avanti. Coerenti, sì, ma sempre disposti a mettersi in discussione. Il concerto milanese al Teatro Lirico Giorgio Gaber, tappa italiana del loro Catacombs Tour, lo ha ribadito con una forza quasi mistica: i Queens of the Stone Age non sono solo vivi, sono anche dei sopravvisuti e oggi sono più vivi che mai.

La serata si è aperta con Laura-Mary Carter, ex metà dei Blood Red Shoes, che da tempo ha intrapreso un percorso solista più intimo e cinematico. Chitarra in mano, Carter ha costruito un set scarno ma magnetico, intriso di riverberi e malinconia. Un perfetto preludio alla discesa nel sottosuolo che sarebbe seguita.

Dal silenzio alla rinascita

Il tour arriva dopo un periodo di incertezze: lo scorso anno i QOTSA avevano interrotto bruscamente il tour europeo, chiudendo proprio a Milano con un set abbreviato. Poi, la lunga ombra della malattia di Homme, un tumore rivelato solo a posteriori, e un silenzio che aveva fatto temere il peggio. Poi sono tornati in tour, anche in Italia, regalando dei set eccezionali e ripescando dal loro catalogo brani che non suonavano in pubblico da un secolo. E fine estate la sorpresa, senza preavviso, la band ha pubblicato Alive From the Catacombs, un EP registrato segretamente a Parigi, nelle sale sotterranee dell’antico ossario di Denfert-Rochereau, ma lungamente rumoreggiato e atteso dai fan. Quell’EP è diventato anche un video, diretto da Andreas Neumann, fotografo e videomaker presenza fissa nel backstage della band.

Raccontano che la registrazione sia stata una specie di rito di purificazione: pochi microfoni, luci minime, il suono delle gocce d’acqua che cadevano dal soffitto, il tutto catturato in presa diretta. Homme ha descritto quell’esperienza come «una conversazione con i fantasmi». Il risultato è un disco claustrofobico e bellissimo, dove lo stoner dei Queens si fonde con un’atmosfera sacrale, come se l’intera band stesse suonando per gli spiriti che abitano la pietra.

Un teatro trasformato in catacomba

Alle 21:30 spaccate, Dean Fertita sale silenziosamente sul palco, dietro le tastiere. Alcuni secondi dopo Homme è apparso non dal backstage ma dal corridoio centrale, una figura alta e spettrale. È arrivato sul palco lanciando una sedia, poi ha preso una torcia da minatore e ha cominciato a cantare, utilizzando quella come unica fonte di luce sul palco. A poco a poco la band è salita sul palco: prima Troy Van Leeuwen alla chitarra, poi Michael Shuman alla seconda chitarra e infine Jon Theodore alla sezione ritmica, raggiunti dal quartetto di archi.

L’apertura con Running Joke e Paper Machete ha evocato la stessa atmosfera mineraria e ipnotica dell’EP parigino. La luce scarsa, i suoni abrasivi, il respiro del pubblico che si faceva parte dell’acustica: tutto contribuiva a creare un effetto da sogno febbrile. Homme si muoveva come un predicatore impazzito, scivolava sul pavimento, entrava in platea, tornava sul palco, dissolvendo ogni barriera tra sé e il pubblico.

Tre atti per una resurrezione

Come per tutte le date del Catacombs Tour, anche quella di Milano è stata costruita come uno spettacolo in tre atti. Lo avevano annunciato sui social: “una serie limitata di serate uniche, in teatri storici, con nuovi arrangiamenti e ensemble orchestrali, per performance irripetibili”. E la promessa è stata mantenuta.

Nel secondo atto, il sipario si è sollevato rivelando un’orchestra di otto elementi, tra archi e fiati, che ha rivestito Someone’s in the Wolf, A Song for the Deaf e Straight Jacket Fitting di una maestosità spettrale. Durante il set Josh ha impugnato una mannaia vera, che avrebbe piantato più volte nel legno del palco nel corso della serata. Un gesto rituale, quasi da performance art, che ha subito imposto il tono: questo non sarebbe stato un concerto rock, ma un esorcismo. La transizione verso Mosquito Song e una sorprendente Spinning in Daffodils (cover dei Them Crooked Vultures, il supergruppo di Homme, Dave Grohl e John Paul Jones) è stata uno dei vertici emotivi della serata.

Un momento particolarmente intenso è arrivato con Keep Your Eyes Peeled, ripescata da …Like Clockwork (2013), album che segnò una svolta per la band dopo anni di eccessi e crisi personali. L’arrangiamento sinfonico ne ha fatto emergere il lato vulnerabile, con Homme che ha lasciato la chitarra per concentrarsi sulla voce, visibilmente commosso.

Homme, il cerimoniere delle catacombe

Nell’articolata messa in scena del Catacombs Tour, Josh Homme si è reinventato come un cerimoniere gotico, metà maestro oscuro, metà crooner dannato. Elegantissimo in completo scuro e camicia rossa, alternava momenti di teatralità esasperata a pause di disarmante confidenza col pubblico, scherzando, raccontando aneddoti.

Negli Stati Uniti, dove la tournée ha debuttato al Beacon Theatre di New York, la stampa ha parlato di un’esperienza “più teatrale che rock, ma in senso positivo”: un viaggio con alti e bassi emotivi, costruito con precisione narrativa. E Milano non è stata da meno. La band ha costruito tensione, distrutto e ricostruito l’atmosfera come un dramma musicale in tre atti, culminando in un finale di luce e catarsi.

L’ultimo atto: il ritorno alla luce

Dopo un breve interludio orchestrale, le luci si sono fatte più calde. Homme ha ripreso la chitarra, la mannaia ha lasciato spazio al sorriso, e i QOTSA hanno ripescato alcune gemme dal passato: You Got a Killer Scene There, Man…, Hideaway, The Vampyre of Time and Memory, Fortress. Ogni brano sembrava un piccolo rituale di resurrezione.

Poi, come un epilogo che chiude il cerchio, la band ha scelto …Like Clockwork come chiusura. Homme, stremato, ha ringraziato il pubblico con un sorriso stanco ma sincero, prima di concedersi un ultimo, commovente bis: Long Slow Goodbye, eseguita a cappella con Mikey Shuman. Josh la introduce dicendo che questa canzone per lui negli anni è cambiata molto: una volta era un inno al salutare definitivamente le persone, oggi ha capito che si torna semplicemente a essere parte dell’universo. Sono sicuro che il pensiero è andato agli amici con cui i QOTSA si sono incontrarti nella loro carriera: Mark Lanegan e Natasha Shneider. Nessuna chitarra, nessun effetto. Solo due voci e un teatro che tratteneva il respiro e che ormai aveva abbandonato le proprie poltrone.

Alive From the Catacombs e questo tour, dimostrano quanto i Queens of the Stone Age siano ormai molto più di una rock band. Quello che Homme ha costruito è un linguaggio ibrido, che mescola performance art, musica da camera e il suono desertico che li ha resi celebri. Non ci sono più i riff da pogo né i cori da festival ma c’è qualcosa di più raro: una band che sa invecchiare bene, affrontando la propria oscurità con eleganza e ironia.

Alla fine, uscendo dal Teatro Lirico, restava la sensazione di aver assistito non tanto a un concerto quanto a un atto di resurrezione. L’eco della voce di Homme, la torcia, la mannaia piantata nel legno: tutto sembrava voler dire che sì, dalle catacombe si può tornare. E che, a differenza di molti loro contemporanei, i Queens of the Stone Age hanno ancora fame, ancora curiosità, ancora sangue nelle vene e non sono semplicemente una band degli anni 90 che suona ancora: sono un progetto pulsante e vivo.

Dopo venticinque anni di deviazioni, scandali, amicizie perdute e nuove alleanze, i QOTSA restano una delle poche band capaci di rendere il rock moderno ancora pericoloso e necessario.

E ieri sera, sotto le volte del Teatro Lirico, quella necessità è tornata mefistolicamente a bruciare.