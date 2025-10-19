The Darkness: le foto del concerto a Roma

Il 17 ottobre 2025, al Orion Live Club di Roma, la formazione britannica The Darkness ha portato la tappa romana del tour a supporto del nuovo lavoro in studio “Dreams On Toast”, pubblicato lo scorso marzo per l’etichetta Cooking Vinyl.

Sul palco la band assume il proprio tradizionale assetto: il frontman Justin Hawkins si alterna tra falsetti, momenti acrobatici e passaggi di chitarra, affiancato dal fratello Dan Hawkins alla chitarra solista e da Frankie Poullain al basso. La scaletta esplora tanto i brani del nuovo disco quanto i successi che hanno sancito il nome della band, offrendo una panoramica coerente del presente e del passato del gruppo.

Sin dalle prime note emerge un’immagine definita: un rock che non rinnega la teatralità propria del gruppo, ma che si presenta in un club invece che in un’arena, dunque più ravvicinato e diretto. Le tracce più recenti di “Dreams On Toast” trovano posto nel set accanto a “classici” come “I Believe in a Thing Called Love” e “Growing On Me”. Da un comunicato del tour si legge che la band “continua a catturare i cuori e una generazione di fan in tutto il mondo”.

Sul palco romano si percepisce che la band non si limita a ripetere formule collaudate: l’intero set sembra pensato per mettere in evidenza il nuovo materiale senza farlo “scomparire” dietro i grandi successi. Questo equilibrio è segno di una band consapevole del proprio ruolo e del proprio repertorio.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei The Darkness a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Chiara Lucarelli