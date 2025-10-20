BLUE – nuove date e nuovo album

I Blue sono tornati! Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan annunciano l’uscita del loro nuovo album in studio, “Reflections”, in arrivo il 9 gennaio 2026.

Sempre nel 2026 la band tornerà in Italia, dopo il successo dello scorso anno nei palazzetti sold out, con il “The 25th Anniversary Tour”, il tour mondiale che celebra il venticinquesimo anniversario della loro carriera musicale.

Nei primi anni Duemila hanno fatto impazzire folle di ragazzine in ogni angolo del mondo con le loro hit, diventando la colonna sonora di un’intera generazione. Oggi, a distanza di venticinque anni, quella stessa energia sembra non essersi mai spenta: i Blue conservano l’entusiasmo e la determinazione degli esordi, mentre i fan, spinti da una dolce nostalgia, non hanno mai smesso di seguirli. Il desiderio di rivivere quelle emozioni e di tornare a urlare sotto al palco è più vivo che mai.

Il tour farà tappa in Italia a novembre 2026: ai due appuntamenti già annunciati all’Unipol Forum di Milano, si aggiungono oggi due nuove date.

Il tour italiano è prodotto da A1 Concerti, di seguito il calendario dei concerti:

12 NOVEMBRE 2026 GRAN TEATRO GEOX, PADOVA (NUOVA DATA)

13 NOVEMBRE 2026 UNIPOL FORUM, MILANO

14 NOVEMBRE 2026 UNIPOL FORUM, MILANO

16 NOVEMBRE 2026 PALAZZO DELLO SPORT, ROMA (NUOVA DATA)

I biglietti sono da oggi disponibili in prevendita su Ticketone ( www.ticketone.it/artist/blue). La data di Padova è acquistabile anche su Ticketmaster (https://www.ticketmaster.it/artist/blue-biglietti/919253.

I Blue si sono ormai affermati come una delle più grandi forze pop britanniche del XXI secolo. Basta dare un’occhiata ai loro successi: le iconiche hit “All Rise” e “One Love”, tre brani arrivati al numero 1 — “Too Close”, “If You Come Back” e “Sorry Seems To Be The Hardest Word” (con Elton John) — oltre ad altri sei singoli nella Top 10. I loro primi tre album hanno tutti raggiunto la prima posizione e, insieme alla raccolta “Best Of”, hanno totalizzato ben 12 dischi di platino solo nel Regno Unito.

Vincitori di due BRIT Awards (come British Pop Act e British Breakthrough Act), i Blue hanno inoltre riscosso grande successo in tutta Europa, nonché in Australia, Giappone e Nuova Zelanda.

I Blue stanno cavalcando una nuova ondata di successo globale nell’era digitale: sia “One Love” che “All Rise” hanno superato i 100 milioni di stream su Spotify, mentre la loro presenza su Instagram, TikTok e YouTube continua a crescere in modo esplosivo. Con 3,75 milioni di ascoltatori mensili e miliardi di visualizzazioni sui social, il loro legame con i fan è oggi più forte che mai.

Eppure i Blue vogliono ancora di più e sono ansiosi di aggiungere un nuovo capitolo al loro straordinario percorso con “Reflections”.