Rosalía è di nuovo sulla scena, e il suo annuncio non potrebbe essere più carico di significato: “LUX”, termine latino che sta per «luce», sarà il titolo del suo quarto album in uscita il 7 novembre, che arriva dopo la fase apocalittica di Motomami. Non si tratta semplicemente di un nuovo disco, ma di una vera e propria crescita. In una recente intervista l’artista ha confessato che questo è “il primo album che realizza senza l’ansia di sbagliare”.

Il lancio è orchestrato con una strategia che intreccia simbolismi religiosi, un’estetica quasi sacra e tocchi pop moderni: spartiti condivisi, enigmatici manifesti sparsi tra Madrid e New York, e il messaggio “LUX = LOVE”. Si capisce subito che Rosalía punta ancora più in alto.

Se Motomami era fuoco, LUX sembra rivolgersi alla luce: all’indagine, all’ascesa, a un minimalismo più intenso. Non più soltanto flamenco urbano o pop-urbano, ma un territorio misto che potrebbe accogliere elettronica, orchestra e spiritualità.

Ovviamente, resta un dubbio: sarà in grado di replicare l’effetto di quel capolavoro che ha rivoluzionato il mondo del latino-pop? La sfida è impegnativa, ma Rosalía ci ha viziato bene: ogni passo è studiato, ogni particolare fa parte di un progetto ben più ampio.

In sintesi: se cerchi un album proiettato nel futuro, che stravolga ancora le regole e punti sempre più in alto, LUX sembra pronto a farsi sentire. E noi non vediamo l’ora di accoglierlo.