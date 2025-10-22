Marco Mengoni, le foto del concerto a Pesaro

Marco Mengoni porta il suo tour alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, confermando un percorso ormai ben collaudato tra palchi, scenografie e cura narrativa del proprio repertorio.



Lo spettacolo presentato a Pesaro prosegue la linea tematica che Mengoni ha già sviluppato nelle date milanesi e nei palazzetti precedenti: un viaggio attraverso “cicli” emotivi, scandito attraverso luci, rovine simboliche e momenti di silenzio. Alla base del concept c’è l’idea che ogni fase difficile lasci macerie: tocca ricostruire, eliminare il superfluo, riscoprire l’essenziale. In ogni città, Mengoni porta con sé questo “racconto visivo ed emotivo”.

Uno dei punti focali rimane la vocalità: ogni sera, Mengoni sembra muoversi tra precisione tecnica e istinto interpretativo. Nei concerti milanesi si nota una vocalità “viva, elastica, capace di toccare corde diverse”, e non è difficile immaginare che la stessa tensione si riproduca anche a Pesaro.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Marco Mengoni a Pesaro, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Valerio Gioviani