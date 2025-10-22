SALMO, le foto del concerto a Roma

Il 21 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, Salmo tiene una delle tappe più significative del Salmo World Tour 2025, con al centro il progetto Ranch, pubblicato lo scorso maggio e fonte principale dello spettacolo romano.

Il concerto comincia nella serata, con l’artista che entra subito nel vivo del palco immerso in luci, schermi e atmosfera scenica curata. Si avverte l’intenzione di tracciare un percorso che non sia solo una “best of” del passato, ma che metta al centro il presente creativo di Salmo, oscillando fra tracce tratte da Ranch e brani storici del suo repertorio.



La scaletta comprende i pezzi nuovi ma lascia spazio a momenti di riconnessione con canzoni che hanno contribuito a definire la sua identità sul palco. n questo intreccio, il concerto assume una connotazione di bilancio: lo spazio che Salmo ha scelto per sé, le influenze che ha metabolizzato nel tempo.

Sul palco, Salmo appare pronto a modulare la propria energia. Ci sono momenti in cui punta su voci distorte, sucussioni metalliche, ritmiche incalzanti e versi che diventano tensione, e altri in cui abbassa il volume, lascia più spazio al silenzio o all’introspezione. Non manca una cura visuale consistente: il coinvolgimento visivo è parte integrante del racconto, non di contorno.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Salmo a Roma, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Fabrizio Di Bitonto