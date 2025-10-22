Connect with us

News

Verdena, Roberta Sammarelli lascia la band

Published

6 ore ago

on

Verdena - Foto di Corrado de Luca/Creative Commons

Attraverso le loro pagine social,  Luca e Alberto Ferrari hanno annunciato che, al termine del tour di “Volevo magia“, Roberta Sammarelli ha deciso di non far più parte dei Verdena.

Roberta continuerà il suo percorso mentre i Verdena continueranno il loro per il quale è previsto anche un nuovo album.


Verdena – Foto di Corrado de Luca/Creative Commons

Related Topics:
Continue Reading