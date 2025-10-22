News
Verdena, Roberta Sammarelli lascia la band
Attraverso le loro pagine social, Luca e Alberto Ferrari hanno annunciato che, al termine del tour di “Volevo magia“, Roberta Sammarelli ha deciso di non far più parte dei Verdena.
Roberta continuerà il suo percorso mentre i Verdena continueranno il loro per il quale è previsto anche un nuovo album.
Verdena – Foto di Corrado de Luca/Creative Commons
