Yungblud, l’erede ribelle di Ozzy Osbourne e Steven Tyler

Nato come Dominic Richard Harrison il 5 agosto 1997 a Doncaster (South Yorkshire, Inghilterra), Yungblud è rapidamente diventato uno dei volti più originali della scena rock/alternativa della sua generazione.

Dominic cresce in un ambiente permeato dalla musica: suo padre Justin gestiva un negozio di chitarre vintage, e suo nonno – Richard “Rick” Harrison – fece parte del mondo musicale (ha suonato con la band T. Rex negli anni ’70). Diagnosi da bambino: ADHD, che lo portò a sentirsi spesso incompreso e ribelle. Frequentò la Arts Educational Schools di Londra, ma abbandonò nel 2015, convinto che quel tipo di formazione fosse troppo “dipinto per numeri” e non adatto al suo spirito libero.

La decisione di chiamarsi Yungblud (giovine “sanguinante” nella trasposizione libera dell’inglese “young blood”) racchiude il desiderio di dare voce a una generazione che sente di non essere rappresentata, che si sente esclusa o sottovalutata.

Le tappe principali:

Nel 2017 pubblica il singolo d’esordio “King Charles”, che getta le basi del suo stile ibrido – tra punk, rock, rap, pop – e del suo linguaggio diretto.

Il 6 luglio 2018 arriva l’album di debutto 21st Century Liability , che segna la sua affermazione nel Regno Unito e all’estero.

Nel 2020 arriva l’album Weird! , che ingloba la sua estetica più “caotica” e irriverente.

YUNGBLUD – Zombie (Jimmy Kimmel Live! / 2025)

L’esperienza con Ozzy Osbourne

La relazione tra Yungblud e Ozzy Osbourne, che molti – incluso lo stesso Yungblud – definiscono “mentore” o “figura paterna rock”, è ricca di momenti significativi.

Nell’ambito del video del singolo “The Funeral” (marzo 2022) Yungblud ha coinvolto Ozzy e Sharon Osbourne, con Ozzy che fa una comparsa nel video.

In vista del concerto finale dei Black Sabbath al Villa Park (Birmingham, 5 luglio 2025), Yungblud ha regalato a Ozzy un croce in oro e diamanti come simbolo di gratitudine, rispondendo a un dono che Ozzy gli aveva fatto tempo prima.

Alla morte di Ozzy (22 luglio 2025), Yungblud ha promesso di suonare ogni sera “Changes” – classico dei Black Sabbath – in onore del suo “eroe”.

Questa relazione non è solo un cameo: rappresenta una sorta di passaggio generazionale nel rock, con Yungblud che incorpora l’eredità di Ozzy – non come copia, ma come erede in chiave moderna: apertura all’inclusione, energia live devastante, mix di stili.

Collaborazione e connessione con Steven Tyler / Aerosmith

Un’altra tappa interessante della carriera di Yungblud è la collaborazione annunciata con gli storici rockers Aerosmith, che vede al centro il frontman Steven Tyler:

Nel settembre 2025 è stato diffuso il teaser del singolo “My Only Angel” , in collaborazione tra Yungblud, Steven Tyler e Joe Perry (chitarrista degli Aerosmith). Nel video si vede Tyler e Yungblud condividere un microfono, cantare insieme, e lo stesso Yungblud dare un bacio sulla guancia a Tyler.

Questa collaborazione segna un passaggio ancora più forte: Yungblud non è solo “protégé” di Ozzy, ma diventa ponte tra epoche diverse del rock.

Con la collaborazione ufficiale con Steven Tyler, un nuovo singolo “My Only Angel” in uscita e – probabilmente – un EP (o progetto più ampio) da parte di Yungblud, siamo in una fase di “rampata” della sua carriera. È il momento in cui può “salire al prossimo livello”.



Queste le prossime date del tour“IDOLS The World Tour 2025”, sia in Europa che oltre:

31 ottobre 2025 — Bergamo, Italia (ChorusLife Arena)

22 ottobre 2025 — Esch-sur-Alzette, Lussemburgo (Rockhal)

25 ottobre 2025 — Stoccolma, Svezia (Annexet)

27 ottobre 2025 — Amburgo, Germania (Sporthalle Hamburg)

29 ottobre 2025 — Vienna, Austria (Halle D, Wiener Stadthalle)