Roberta Sammarelli lascia i Verdena: “È tempo di un nuovo viaggio”

Roberta Sammarelli lascia i Verdena dopo trent’anni: “È tempo di un nuovo viaggio”

Roberta Sammarelli, la bassista e membro fondatore dei Verdena, ha annunciato oggi su Instagram di lasciare la band.

La notizia è arrivata attraverso un post dove l’artista ha spiegato di aver maturato la decisione alla fine del tour Volevo Magia, concluso nel 2023. «Non suonerò più nei Verdena», ha scritto, aggiungendo che dopo trent’anni di musica sente il bisogno di intraprendere un percorso diverso.

Roberta Sammarelli dei Verdena – Foto di Giuseppe Craca



Poco dopo, i fratelli Alberto e Luca Ferrari hanno confermato la sua uscita: «Alla fine del tour Volevo Magia, Roberta ci ha comunicato la sua scelta. Lei continuerà per la sua strada, e noi per la nostra, già al lavoro su un nuovo album».



Con la sua presenza discreta ma assolutamente fondamentale, Sammarelli ha contribuito a definire il suono distintivo dei Verdena, unendo nel tempo grunge, psichedelia e una poetica intensamente personale. Dal debutto del 1999 fino a Volevo Magia del 2022, la band bergamasca ha influenzato un’intera generazione per autenticità e coerenza artistica.

La sua uscita segna la chiusura di un capitolo importante nella storia della scena alternativa italiana.

Roberta Sammarelli continuerà a dedicarsi alla musica, ma su nuovi fronti. Dal 2024 suona il basso con Motta e parallelamente porta avanti con successo progetti personali legati alla sonorizzazione di film muti, un ambito che l’ha sempre appassionata per la sua libertà espressiva . In questi mesi, inoltre, si esibisce anche in dj set e collaborazioni dal vivo con artisti della scena indipendente come N.A.I.P., come accadrà il 25 ottobre alla Triennale di Milano.