SLASH – il live video della cover di “Crossroads”

SLASH ha recentemente annunciato la release del nuovo live album “Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival”, in uscita il 7 novembre 2025 su earMUSIC. Da oggi è disponibile il live video della cover di “Crossroads”:



Con “Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival”, Slash porta alla ribalta il suo amore per il blues, le sue radici musicali. Un album dal vivo che cattura la sua elettrizzante performance del 17 luglio 2024 alla Mission Ballroom, in Colorado.

Disponibile anche il primo singolo estratto “Oh Well (Live)”, una reinterpretazione personale del brano dei Fletwood Mac: https://www.youtube.com/watch?v=LfTLiC4q20E

La band è formata da Slash alla chitarra solista e ritmica affiancato dal collaboratore di lunga data Teddy “ZigZag” Andreadis (tastiere, armonica, voce), Tash Neal (chitarra ritmica, voce), Johnny Griparic (basso, cori) e Michael Jerome (batteria).

Il disco è disponibile a questo link: https://slash.lnk.to/LiveAtSerpentFestivalPR

Di seguito la tracklist:

CD 1:

1. Intro

2. Parchman Farm Blues

3. Killing Floor

4. Born Under a Bad Sign

5. Oh Well

6. Big Legged Woman

7. Key to the Highway

8. Papa Was a Rollin’ Stone

CD2:

9. Stormy Monday

10. The Pusher

11. Metal Chestnut

12. Crossroads

13. Stone Free

14. It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry

15. Shake Your Money Maker

“Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival” sarà disponibile nei formati 2CD+DVD Digipak, 2CD+Blu-ray Digipak, 3LP Gatefold e in digitale.