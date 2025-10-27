MILES KANE – due date in Italia a febbraio 2026

Arriva in Italia Miles Kane con due nuovi appuntamenti sabato 21 febbraio 2026 ai Magazzini Generali di Milano e domenica 22 febbraio 2026 all’Orion di Roma. Reduce da una serie di affascinanti date soliste negli in-store in Inghilterra, il 17 ottobre Miles Kane ha pubblicato il suo sesto album in studio, Sunlight In The Shadows.



Prodotto da Dan Auerbach dei The Black Keys, Sunlight In The Shadows è composto da 12 brani di rock n roll psichedelico. Ricco di chitarre lussureggianti e stridenti e pieno zeppo di hook, l’album si muove delicatamente sul confine tra rock grezzo ed energico e anthem rilassati, il tutto con un tocco della caratteristica chitarra tremolo di Miles e un sacco di divertimento.

“Tutte le strade, in oltre 20 anni, hanno portato qui”, dice Miles del percorso che ha portato alla creazione di Sunlight In The Shadows. “Dan e io amiamo mescolare T. Rex, Motown e The Easybeats e il risultato è questo disco. Quando chiacchieravamo e condividevamo riferimenti, eravamo così simili nei gusti che era spaventoso e si può sentire quella passione condivisa attraverso la musica. Non vedo l’ora di portarlo in tour. È un album che deve essere suonato dal vivo”.

Collaborando con una serie di musicisti incredibili per il disco, Kane e Auerbach hanno scritto le undici canzoni originali dell’album con il contributo di Pat McLaughlin, Daniel Tashian e il batterista dei Black Keys Patrick Carney. Auerbach canta i cori e suona in ogni traccia, come parte dell’esercito di chitarristi del disco insieme a Tom Bukovac, il chitarrista Nick Bockrath dei Cage The Elephant e Barrie Cadogan dei futuristi garage britannici Little Barrie.

MILES KANE

Miles Kane, cantante e chitarrista britannico, frontman dei The Rascals e prima ancora chitarrista della band The Little Flames, nel 2007 collabora con gli Arctic Monkeys ad alcuni singoli di successo della band come “Fluorescent Adolescent” e “505”. Il 2 agosto dello stesso anno viene annunciato il progetto The Last Shadow Puppets insieme all’amico Alex Turner. Il loro primo album “The Age of the Understatement” pubblicato nel 2008, ha conquistato subito la #1 delle classifiche in UK, ricevendo anche una nomination ai Mercury Music Prize. Nel 2009 Miles Kane intraprende la carriera solista pubblicando il singolo d’esordio “Inhaler” nel 2010. Molti importanti artisti come The Courteeners, Beady Eye, Arctic Monkeys e Kasabian lo scelgono come opening dei propri show, oltre ad una serie di live come solista. “Colour Of The Trap” è il titolo del primo disco solista e vanta collaborazioni di rilievo come Noel Gallagher e Clémence Poésy, inoltre metà delle canzoni dell’album sono state scritte insieme all’amico Alex Turner. Nel 2013 pubblica i singoli “Give Up” e “Don’t Forget Who You Are” che anticipano l’uscita del secondo album “Don’t Forget Who You Are” che debutta alla #8 delle classifiche in UK. Nel 2015 Turner e Kane tornano a lavorare insieme e nel 2016 esce il nuovo album “Everything You’ve Come to Expect”, anticipato dal singolo “Bad Habits”. Nel 2018 annuncia il ritorno live con 16 show in UK e la partecipazione ad alcuni tra i più importanti Festival come Finsbury Park, Neighbourhood Fest e TRNSMT. “Coup De Grace” è il titolo del terzo album, pubblicato nel 2018 e che vanta importanti collaborazioni come Jamie T e Lana Del Rey. Il 4 agosto 2023 è uscito l’album “One Man Band” su Modern Sky Records/ Virgin MusicItaly. Il nuovo disco “Sunlight In The Shadows” è uscito il 17 ottobre 2025.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 30 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11:00 di venerdì 31 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.