Wind Rose, le foto del concerto a Milano

Milano accoglie i Wind Rose per la tappa conclusiva del loro tour europeo al palco dell’Alcatraz, dove la band porta in scena il proprio universo sonoro e visivo. La loro è una proposta che ha radici solide, costruite su un’identità forte ispirata alle saghe fantasy che si riflette tanto nei testi quanto nelle scelte estetiche.

La serata prende corpo con gli opening act, Angus McSix e Orden Ogan, prima che la band principale salga sul palco. L’impianto scenico è curato: backdrop tematici, luci studiate per evocare paesaggi epici e una strumentazione che alterna cori, tastiere atmosferiche e chitarre taglienti. Dà l’idea di voler trasportare l’ascoltatore in un racconto, non semplicemente in un concerto.

l gruppo ripropone classici della propria discografia insieme a pezzi tratti dal più recente Trollslayer, l’album al centro del tour. La scelta del repertorio punta a un equilibrio: non solo scalare con le hit che hanno consolidato la loro reputazione, tra queste spicca “Diggy Diggy Hole”, ma anche valorizzare le tracce più nuove, quelle che mostrano l’evoluzione del suono.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Wind Rose a Milano, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Francesco Guerrini