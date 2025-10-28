Gallery
Marco Mengoni, le foto del concerto a Bologna
Nella serata del 24 ottobre, Marco Mengoni si presenta all’Unipol Arena di Bologna con il suo Live in Europe 2025, una tappa del suo percorso live che propone un racconto della carriera, più che una semplice successione di successi.
concerto si struttura come un viaggio in sei atti: Prologo, Parodo, Episodi, Stasimi, Esodo, Catarsi. In apertura, nel “Prologo, Prima di tutto”, Mengoni affronta pezzi come “Ti ho voluto bene veramente”, “Guerriero”, “Sai che” per stabilire un’intimità con il pubblico, lasciando che la voce diventi il punto di partenza per lo spettacolo.
Nell’atto finale, “Catarsi — La purificazione”, l’artista si rimette in gioco: chiude con “Mandare tutto all’aria”, “Pazza Musica”, “Ma stasera”, “Io ti aspetto” e infine “Essere umani”. Prima del finale, regala al pubblico la versione a cappella di “Parole in circolo”, dialogando con la platea in un momento sospeso, quasi confessionale.
Sul palco la struttura è ambiziosa, con coreografie, ballerini, coriste, scenografie calibrate e una direzione luci che cerca di sostenere il senso drammatico dei capitoli. La voce di Mengoni appare ben piazzata, capace di passare da momenti più “pop” a sezioni di maggiore introspezione, senza apparire svuotata in nessuna delle sue sfumature.
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Marco Mengoni a Bologna, oppure sfoglia la gallery qui sotto:
Foto di Giulia Mazzoni