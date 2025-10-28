Rosalía tra sacro e techno: La recensione di “Berghain”.

“Berghain” anticipa “LUX”, il quarto album di Rosalía in arrivo il 7 novembre 2025. Il titolo è un chiaro omaggio al celebre club berlinese, un vero e proprio tempio della techno: una scelta che rivela molto sulle nuove direzioni artistiche della cantante.

Il brano vanta collaborazioni importanti: Björk e Yves Tumor uniscono le forze con Rosalía, creando un mix decisamente originale per un singolo pop.

Analisi del brano

Il pezzo si apre quasi come un’introduzione sinfonica, con archi e orchestrazioni che evocano un senso di sacralità, poi contaminato da elettronica e techno più dark. Proprio come ha anticipato, Rosalía ha lavorato a questo album in parte con la London Symphony Orchestra. La canzone è un intreccio di lingue (spagnolo, inglese, tedesco) e gioca sui contrasti tra una voce intima, accenni quasi rituali e momenti di grande impatto sonoro. Yves Tumor inserisce una frase provocatoria (“I’ll fuck you till you love me”) che aggiunge una tensione carnale alla dimensione spirituale/sacro-profana del pezzo.

Il video che accompagna il brano (“rosa­lía con orquesta, escenas simbólicas, mezcla de lo cotidiano y lo onírico”) ne esalta l’estetica, confermando l’impressione di un progetto ambizioso, pronto a esplorare sentieri inesplorati.

In conclusione

Rosalía non si limita alla classica hit radiofonica; le collaborazioni sono riuscite e danno ampio respiro al brano: Björk e Yves Tumor non sono semplici featuring, ma tasselli che arricchiscono la sua visione. Il pezzo comunica un’idea di trasformazione, di catarsi, di rinascita, perfettamente in linea con le aspettative suscitate da un progetto intitolato “LUX” (luce). Essendo questa traccia solo l’inizio di un progetto più vasto, resta da vedere se Rosalía riuscirà a mantenere un equilibrio tra sperimentazione e accessibilità nell’intero album. In sintesi, “Berghain” è molto più di un singolo: è una dichiarazione di intenti artistici. Rosalía ci sta dicendo che con “LUX” non vuole solo fare musica, ma anche esplorare, provocare, cambiare. Se il resto dell’album sarà all’altezza e seguirà questa direzione audace, potremmo trovarci di fronte a uno dei progetti più interessanti del 2025.