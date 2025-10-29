Gibson celebra Kirk Hammett con la “Raven”: un tributo oscuro e potente al sound dei Metallica

Gibson rende omaggio a una delle figure più iconiche della chitarra metal con la Gibson Custom Kirk Hammett “Raven” Ebony, un modello che incarna perfettamente l’estetica e il suono del leggendario chitarrista dei Metallica.

Ispirata alla Les Paul Custom nera che ha accompagnato Hammett in alcune delle fasi più intense della sua carriera, la “Raven” combina l’eleganza classica della tradizione Gibson con un’anima aggressiva e moderna. Il corpo in mogano massello e il top in acero scolpito garantiscono una risposta sonora profonda e bilanciata, mentre il manico SlimTaper e la tastiera in ebano assicurano una suonabilità veloce e precisa, ideale per i riff e gli assoli taglienti che hanno reso celebre il chitarrista.

La dotazione è completata da un set di pick-up humbucker Gibson Custombucker calibrati per offrire una spinta potente e definita, capace di passare con naturalezza dai passaggi più melodici ai muri di distorsione tipici dei Metallica. L’estetica, interamente nera con hardware dorato e binding triplo, riprende il look della storica “Black Beauty”, ma con una finitura Ebony VOS che le conferisce un carattere unico, maturo e allo stesso tempo contemporaneo.

Prodotta in edizione limitata dal Gibson Custom Shop, la “Raven” non è solo uno strumento da collezione: è una dichiarazione d’intenti. Ogni dettaglio è pensato per restituire la personalità di Hammett — tra oscurità, eleganza e potenza — racchiudendo in una sola chitarra quarant’anni di storia del metal.

Come ha dichiarato lo stesso Hammett, la “Raven” è “una parte di me, un’estensione del mio modo di suonare e di intendere la musica”.

Per i fan e i collezionisti, è un’occasione rara di entrare in contatto con una delle leggende viventi della chitarra rock.