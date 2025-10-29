H.I.M.: Il love metal ritorna dall’ombra

È dalle tenebre che si torna, e stavolta, il Love Metal rifiuta di morire. L’aria è cambiata. Il colore della notte si è fatto più denso, e le ombre del passato non sono mai state così insistenti. Otto anni di silenzio sono infranti. La colonna sonora di questo imminente, forse inevitabile, ritorno è un sussurro che sa di tabacco, velluto, e un riff che ti strappa il cuore. Stiamo parlando degli H.I.M., e nel loro gioco di specchi tra love e metal, il cuore trafitto – l’Heartagram – ha ricominciato a sanguinare.

Otto anni di “riposo”, un sonno che aveva la stessa bellezza inquietante di un romanzo gotico. Molti avevano accettato il funerale, l’ultimo straziante commiato di una band che aveva fatto della malinconia il suo credo. Un credo battezzato con il Love Metal, inventato venticinque anni fa con l’iconico Razorblade Romance. Quel corpus di opere, dove la dannazione era una promessa, è tornato a muoversi.

Qualcosa si muove, la storia non era finita.

La fenomenologia del non-annuncio

Nella quiete della notte digitale, è arrivato il botto. Non un comunicato stampa. Una crepa nel marmo del silenzio. Il segnale è stato un’eco spettrale, un segreto condiviso. L’immagine che urla? Wings of a Butterfly.

Non è un singolo casuale. È la catapulta che nel 2005 ha portato il goth-rock finlandese nel cuore dell’America. Oggi, sulla scia del suo 20° anniversario, quel riferimento è un macigno narrativo. Non è solo marketing, è l’evocazione di un’emozione che Valo, l’alchimista delle tenebre, sa come riportare in vita.

In un’era dove le reunion sono la nuova religione del rock e le playlist sono gestite da algoritmi – un mondo così prevedibile da indurre persino l’IA a scrivere musiche per le pubblicità – la mossa degli H.I.M. è analogica, quasi sovversiva. Hanno riattivato YouTube e Instagram. Hanno poi rieditato i dischi come reliquie. Stanno ricostruendo l’altare.

Vendono un’assenza che sta per finire?

Ville Valo: L’ultima icona contro il mondo cattivo

Valo si era liberato di un fardello, esplorando angoli più intimi della sua psiche solista (VV). Ma è un artista troppo consapevole della sua mitologia. Non è solo un cantante: è l’uomo-poesia, il crocevia tra Baudelaire e Black Sabbath, l’ultimo interprete della malinconia ad alto volume. La sua voce, quella cattedrale di fumo e miele nero, non può limitarsi a sussurrare. Deve urlare l’amore che uccide e il dolore che redime.

Lo ha ammesso lui stesso: la musica è sempre stata uno “strumento di sopravvivenza” contro “il mondo cattivo”. Ed è qui che si annida la verità: H.I.M. non era una band, ma il santuario degli esclusi.

La band non era solo un contratto, era la sua pelle. Valo e i suoi compagni sono stati gli ultimi a ottenere una popolarità autentica nell’era pre-social. Se ha confermato l’idea di una riunione, ha solo ammesso che il fantasma è troppo potente per essere esorcizzato. Il debito verso la sua creazione è più forte di ogni voglia di solitudine.

Il ritorno all’inferno

Perché ci frega così tanto di questo “non-annuncio”?

Perché il Love Metal è l’ultima, vera espressione di quel lato oscuro che ci definisce. H.I.M. rappresentava un santuario. Un luogo dove si poteva amare e soffrire senza riserve, dove la morte non era una fine.

La disarmante sequenza di indizi potrebbe essere marketing, sì. Ma è un marketing che attinge a corde profonde, a una promessa non mantenuta di felicità che solo il gothic rock sa fare. Se Valo torna, è l’ammissione che l’Heartagram non è solo un logo. È una ferita aperta che i suoi fedeli sono pronti a esibire di nuovo, con orgoglio.

L’attesa è un supplizio, ma la liturgia del Love Metal è appena ricominciata. Il vero amore non è mai un lieto fine, è l’ombra che torna per reclamarti.

Paolo Pala

Piaciuto l’articolo? Diffondi il verbo!