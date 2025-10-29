MEGADETH, ANTHRAX, BLACK LABEL SOCIETY, CAVALERA e altri al Ferrara Summer Festival 2026

Una giornata da non perdere per gli appassionati di Metal: domenica 14 giugno 2026, al Ferrara Summer Festival in Piazza Ariostea, i MEGADETH di Dave Mustaine saranno headliner di un evento devastante, che vedrà in cartellone anche ANTHRAX, BLACK LABEL SOCIETY, CAVALERA (playing “Chaos A.D.” dei SEPULTURA), GAEREA e GAME OVER.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:



– tramite Metalitalia.com dalle ore 11:00 del 30 ottobre, non sarà necessaria la registrazione al sito;

– vendita generale su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita dalle ore 11:00 del 31 ottobre.

Saranno disponibili un numero limitato di Vip Package che includono accesso prioritario, biglietto Gold Circle, accesso alla terrazza Vip, bar dedicato, e molto altro .

Radiofreccia è la radio ufficiale del concerto dei MEGADETH.

Metalitalia è media partner del concerto degli MEGADETH.

I MEGADETH sono un’autentica istituzione della musica metal. Dalla loro fondazione nel 1983 a oggi hanno venduto più 50 milioni di dischi e suonato migliaia di concerti in tutto il mondo. Dave Mustaine ha recentemente annunciato che il prossimo anno comincerà quello che sarà l’ultimo tour della carriera della sua band, e che il 23 gennaio 2026 uscirà anche il loro ultimo studio album.

Gli ANTHRAX fanno parte dei Big Four del thrash metal americano e sono considerati dei precursori nel genere, avendo fuso il loro sound sperimentando innovativi crossover con l’hip hop, l’alternative e il groove metal.

I BLACK LABEL SOCIETY sono guidati dall’iconico chitarrista Zakk Wylde, membro storico della band solista del compianto OZZY OSBOURNE e ultimamente impegnato con i PANTERA nel loro reunion tour.

Max e Iggor CAVALERA suoneranno insieme alla loro band il capolavoro “Chaos A.D.”, disco pubblicato dai SEPULTURA (gruppo fondato negli anni Ottanta dagli stessi fratelli Cavalera) nel 1993.

I GAEREA sono un gruppo musicale extreme metal portoghese attivo dal 2016 e in forte crescita di popolarità, mentre i GAME OVER sono una formazione thrash metal italiana originaria proprio di Ferrara.

Dettagli:

MEGADETH

ANTHRAX

BLACK LABEL SOCIETY

CAVALERA playing Chaos A.D.

GAEREA

GAME OVER

domenica 14 giugno 2026 – Ferrara Summer Festival, Ferrara Piazza Ariostea