Comunicati stampa

MEGADETH, ANTHRAX, BLACK LABEL SOCIETY, CAVALERA e altri al Ferrara Summer Festival 2026

15 ore ago

Una giornata da non perdere per gli appassionati di Metal: domenica 14 giugno 2026, al Ferrara Summer Festival in Piazza Ariostea, i MEGADETH di Dave Mustaine saranno headliner di un evento devastante, che vedrà in cartellone anche ANTHRAXBLACK LABEL SOCIETYCAVALERA (playing “Chaos A.D.” dei SEPULTURA), GAEREA e GAME OVER.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– tramite Metalitalia.com dalle ore 11:00 del 30 ottobre, non sarà necessaria la registrazione al sito;

– vendita generale su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita dalle ore 11:00 del 31 ottobre.

Saranno disponibili un numero limitato di Vip Package che includono accesso prioritario, biglietto Gold Circle, accesso alla terrazza Vip, bar dedicato, e molto altro .

Radiofreccia è la radio ufficiale del concerto dei MEGADETH.
Metalitalia è media partner del concerto degli MEGADETH.

MEGADETH sono un’autentica istituzione della musica metal. Dalla loro fondazione nel 1983 a oggi hanno venduto più 50 milioni di dischi e suonato migliaia di concerti in tutto il mondo. Dave Mustaine ha recentemente annunciato che il prossimo anno comincerà quello che sarà l’ultimo tour della carriera della sua band, e che il 23 gennaio 2026 uscirà anche il loro ultimo studio album.

Gli ANTHRAX fanno parte dei Big Four del thrash metal americano e sono considerati dei precursori nel genere, avendo fuso il loro sound sperimentando innovativi crossover con l’hip hop, l’alternative e il groove metal.

BLACK LABEL SOCIETY sono guidati dall’iconico chitarrista Zakk Wylde, membro storico della band solista del compianto OZZY OSBOURNE e ultimamente impegnato con i PANTERA nel loro reunion tour.

Max e Iggor CAVALERA suoneranno insieme alla loro band il capolavoro “Chaos A.D.”, disco pubblicato dai SEPULTURA (gruppo fondato negli anni Ottanta dagli stessi fratelli Cavalera) nel 1993.

GAEREA sono un gruppo musicale extreme metal portoghese attivo dal 2016 e in forte crescita di popolarità, mentre i GAME OVER sono una formazione thrash metal italiana originaria proprio di Ferrara.

domenica 14 giugno 2026 – Ferrara Summer Festival, Ferrara Piazza Ariostea

